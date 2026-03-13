Obrisane poruke više neće nestajati zauvijek! Google konačno rješava veliki problem

Nova opcija u Google Messages aplikaciji omogućava da se obrisane poruke vrate u roku od 30 dana.

Slučajno obrisana prepiska u Google Messagesaplikaciji uskoro više neće biti problem bez rješenja. Google uvodi Trash folder, odnosno "kantu za otpatke", koja korisnicima daje dodatnih 30 dana da vrate poruke prije nego što budu trajno obrisane. To je mala promjena, ali jedna od onih koje odmah popravljaju svakodnevno korišćenje.

Do sada je brisanje razgovora u Google Messages aplikaciji bilo trajno. Kada jednom obrišete prepisku, povratka nije bilo. Nova opcija to mijenja i uvodi dodatni sloj sigurnosti, sličan onome koji korisnici već godinama imaju u Gmail-u i Google Photos-u.

Umjesto da čet odmah bude trajno obrisan, aplikacija će sada ponuditi da ga premjestite u "smeće". Poruke koje završe u tom folderu ostaće tamo 30 dana, a tek nakon toga biće automatski i nepovratno uklonjene. U međuvremenu, cijeli razgovor možete da vratite u glavno sanduče jednim dodirom.

Nova kanta za smeće smještena je unutar menija naloga, između arhiviranih i nepoželjnih poruka. Unutar foldera može da se vidi i tačan broj poruka u svakoj prepisci, a tu je i opcija "obriši sve" za one koji žele da odmah oslobode prostor i trajno uklone sadržaj.

Funkcija se trenutno uvodi kroz beta verziju aplikacije, otkriva 9to5Google, pa će nekim korisnicima stići prije ostalih. Google je pušta postepeno, kako bi provjerio da sve radi bez problema prije šire dostupnosti. Ako vam se pri brisanju razgovora pojavi opcija da čet premjestite u smeće umjesto da ga odmah obrišete, to znači da je novina već stigla na vaš telefon.

Ovo je promjena koja neće privući mnogo pažnje na prvi pogled, ali lako može da spase korisnike od velike glavobolje.

