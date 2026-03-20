Google otežava instalaciju neprovjerenih aplikacija: 4 koraka, čekanje 24 sata i biometrija

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
Google od avgusta uvodi četiri koraka i obavezno čekanje od 24 sata za instalaciju aplikacija van zvanične prodavnice.

Google otežava instalaciju neprovjerenih aplikacija

Google uvodi radikalne promjene u proces instalacije aplikacija izvan zvanične prodavnice. Od avgusta 2026, korisnici koji žele da instaliraju softver neprovjerenih developera moraće da prođu kroz proces od četiri koraka, koji uključuje i obavezno čekanje od 24 sata.

Ovaj novi sistem, nazvan "Advanced Flow", osmišljen je da spriječi prevare. Google objašnjava da se većina napada oslanja na lažnu hitnost i pritisak na korisnika. Prinudna pauza od jednog dana služi kao „vrijeme za hlađenje“ kako bi korisnik mogao trezveno da razmisli o rizicima.

Proces zahtijeva aktivaciju programerskog režima (developer mode), potvrdu da niste pod pritiskom da isključite zaštitu, a zatim i biometrijsku autentifikaciju ili unos PIN koda nakon što istekne period čekanja.

Dobra vijest je da je ovo jednokratni proces. Kada jednom prođete kroz sve korake, vaš uređaj će trajno imati dozvolu za instalaciju neregistrovanih aplikacija. Takođe, biće dostupna opcija aktivacije ovih privilegija na period od sedam dana.

Od septembra, Google uvodi i strožu kontrolu za same developere. Oni koji žele da ostanu verifikovani moraće da prilože lične podatke, adresu, broj telefona i kopiju ličnog dokumenta, uz naknadu od 25 dolara. Za hobiste i studente postoji besplatan izuzetak - mogu dijeliti svoje aplikacije sa do 20 osoba bez slanja dokumenata.

Postoji i "prečica". Stručnjaci su potvrdili da će instalacija aplikacija putem ADB-a (Android Debug Bridge) i dalje zaobilaziti ovaj komplikovani proces i obavezno čekanje od 24 sata.

