Srbija pravi svoj satelit

Izvor: Shutterstock

Srbija se projektom "Mozaik" i izradom sopstvenog satelita zvanično uključuje u svetsku trku za razvoj svemirskih tehnologija.

Zoran Tomić, savjetnik u Ministarstvu nauke, ističe da ovi programi više nisu rezervisani samo za najbogatije države, kao i da će u realizaciji projekta pomoći Kina.

"I danas imate borbu između Istoka i Zapada, samo što sada na Istoku možda prednjači Kina, ali sve više mesta ima i za male igrače, tako da je to velika stvar i jako bitna za našu ekonomiju. Ukoliko uspete i u svemirskoj priči da budete na neki način nezavisni, a da ne zavisite od partnera od kojih ćete sutra otkupljivati te snimke", rekao je Tomić za Tanjug.

Tomić objašnjava da naziv Mozaik dolazi više kao skraćenica od "multipurpose scientific satellite", odnosno višenamjenski naučni satelit. Ideja je da se pomoću njega zabilježi sunčeva aktivnost u X delu spektra, koji ne može proći do površine Zemlje zbog atmosfere.

"X deo spektra ne može proći do površine Zemlje zbog atmosfere koja reflektuje taj dio energetskog zračenja. I zbog toga je ova misija bitna sa naučnog aspekta, jer naši astronomi na Astronomskoj opservatoriji Beograd počeli su intenzivno da se bave i analizom uticaja sunčevog zračenja na klimatske promene", objašnjava Tomić.

On dodaje da je važno što polako ovladavamo satelitskom tehnologijom i istraživanjem svemira van granica naše atmosfere.

"Razvoj satelitskih tehnologija će sve više uticati na razvoj ekonomije i ta svemirska ekonomija, da je tako nazovemo, sve veći primat će uzimati i u budućnosti i ogromne šanse donosi za razvoj i nacionalnih ekonomija i pojedinačnih kompanija. I ako vam kažem da se više od 1.000 satelita godišnje lansira zarad mahom komercijalnih potreba, govorimo o ogromnim šansama koje daje i našim ljudima koji nisu čisto naučnici", navodi Tomić.

U izradu su uključeni ETF, Matematički fakultet, Institut Mihajlo Pupin i Mašinski fakultet.

Tomić je istakao da od strane kineskih partnera Srbija očekuje pomoć kod finalnog dizajniranja misije, što su oni davno savladali, i dodao da se ta saradnja već realizuje kroz bilateralne sporazume.

"Mi smo već imali jednu delegaciju naših naučnika koji su bili u Kini, koji su imali prilike da uče kod njih, da pogledaju kako izgledaju njihovi pogoni za proizvodnju, kako izgledaju ti sateliti, kako se upravlja tim misijama. Ideja je da zapravo kroz slanje naših ljudi u Kinu, oni savladaju teorijski i, na neki način, praktični rad kada je u pitanju dizajniranje. Svakako, uzvratnu posetu će uraditi i kineski inženjeri i naučnici koji će zajedno sa našim ljudima u budućem postrojenju raditi na razvijanju i testiranju satelita", rekao je Tomić.

Kina će obezbijediti dvije platforme, jednu za testiranje i jednu finalnu, dok je Srbija zadužena za razvoj svih unutrašnjih komponenti. Razvoj kockaste satelitske tehnologije (cube satellite technology) Tomić vidi kao budućnost koja bi mogla da se koristi i u poljoprivredi.

Izvor: 021