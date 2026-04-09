Više od krađe lozinki: Otkriven malver koji zaobilazi novu Chrome zaštitu

Autor Dušan Volaš
Istraživači iz Varonisa otkrili su novu varijantu infostealer malvera pod nazivom Storm, koja prikuplja kredencijale pregledača, kolačiće sesije i kripto novčanike, a zatim ih šalje na server napadača radi dešifrovanja.

Storm malver preuzima kontrolu nad Google, Facebook i X profilima Izvor: Shutterstock

Za razliku od prethodnih generacija infostealer malvera, Storm ne pokušava da dešifruje podatke na zaraženom uređaju. Umjesto toga, sve prikupljene informacije šalje na infrastrukturu napadača, čime izbegava detekciju od strane bezbjednosnih alata.

Prema riječima Danijela Kelija, autora izvještaja o malveru Storm, ovaj pristup predstavlja značajnu evoluciju u razvoju krađe podataka, posebno nakon uvođenja App-Bound Encryption mehanizma u Chrome-u, koji je otežao lokalno dešifrovanje podataka.

Storm cilja širok spektar pregledača, uključujući one bazirane na Chromium i Gecko platformama poput Firefoxa, i prikuplja podatke koji omogućavaju napadačima da preuzmu aktivne sesije bez potrebe za lozinkama.

Ukradeni podaci obuhvataju lozinke, kolačiće sesije, automatsko popunjavanje, Google tokene, podatke o platnim karticama i istoriju pretrage. Pored toga, malver prikuplja dokumente, sistemske informacije, snimke ekrana i podatke iz aplikacija poput Telegrama, Signala i Discorda, kao i podatke iz kripto novčanika.

Jedna od ključnih funkcionalnosti je automatizacija preuzimanja naloga. Storm koristi Google Refresh Token i geografski usklađen SOCKS5 proksi kako bi tiho obnovio autentifikovane sesije bez aktiviranja bezbjednosnih upozorenja.

Varonis je identifikovao više od 1.700 zapisa povezanih sa ovom kampanjom, sa žrtvama širom svijeta.

Ukradeni podaci uključuju naloge sa platformi kao što su Google, Facebook i X, kao i kripto servisa poput Coinbase, Binance i Crypto.com. Ovakvi podaci se često prodaju na tržištima sajber kriminala i koriste za preuzimanje naloga, finansijske prevare i dalje napade.

Storm se nudi na tim tržištima po cijeni manjoj od 1.000 dolara mjesečno, što ga čini dostupnim širokom krugu napadača, prenosi portal "Informacija".

