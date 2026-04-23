Vaš pametni televizor baguje i koči? Rješenje traje 10 sekundi, a skoro niko ga ne zna

Spor rad i kočenje aplikacija na Smart TV-u najčešće su problem sa memorije koju možete očistiti jednostavnim restartom.

Većina vlasnika pametnih televizora prije ili kasnije primeti isti problem - aplikacije poput YouTube-a ili Netflix-a počinju da koče, a slika se zamrzava. Dobra vijest je da uzrok gotovo nikada nije internet veza, već nešto mnogo jednostavnije. U pitanju je preopterećena memorija uređaja, koju možete očistiti za manje od jednog minuta.

Vaš Smart TV vremenom postaje spor jer svaka aplikacija ostavlja privremene podatke. Ti podaci se gomilaju u ograničenom skladištu koje televizori imaju. Za razliku od telefona, ovi uređaji nemaju snažne procesore, pa brzo dolazi do zagušenja i grešaka u radu.

Dodatni problem je što većina korisnika televizor zapravo nikada ne gasi. Kada pritisnete "Power" dugme na daljinskom, uređaj prelazi u stanje mirovanja. U tom režimu svi bagovi i nepotrebni procesi ostaju aktivni i nastavljaju da opterećuju sistem.

Zbog toga se problemi vremenom nagomilavaju. Aplikacije počinju da se baguju, a slika može potpuno da se zaledi usred gledanja.

Rješenje je takozvani hladni restart, koji briše sve privremene procese i vraća sistem u optimalno stanje.

Najbrži način da to uradite traje svega deset sekundi. Dok je televizor uključen, držite dugme za paljenje na daljinskom upravljaču. Nemojte ga puštati dok se ekran ne ugasi i dok se ponovo ne pojavi logotip proizvođača. Ovaj postupak resetuje memoriju bez brisanja aplikacija i lozinki.

Ako vaš model ne reaguje na ovaj trik, postoji alternativa. Izvucite kabl iz struje dok je televizor uključen i sačekajte oko dva minuta. Na taj način se prazni preostali elektricitet i sistem se pokreće potpuno iz početka.

Razlika u radu bi trebalo odmah da bude primjetna odmah. Meni će se otvarati brže, a prebacivanje između aplikacija i kanala biće znatno fluidnije. U mnogim slučajevima, uređaj će raditi kao kada je bio nov.

Za dugoročno rješenje, preporučuje se i osnovno održavanje. Obrišite aplikacije koje ne koristite i ostavite bar 20% slobodnog prostora u memoriji. Time omogućavate sistemu da nesmetano funkcioniše i izbegnete novo zagušenje, piše Telegraf.

Mnogi korisnici misle da je spor rad znak da je televizor zastario. U stvarnosti, najčešće je riječ o softverskom problemu koji se rješava jednim potezom. Prije nego što pomislite na kupovinu novog uređaja, isprobajte ovaj trik - rezultat će vas vjerovatno iznenaditi.