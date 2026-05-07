Urednik Gugl podataka otkriva: "Ovo pitanje najviše postavljamo kad nas niko ne gleda"

Simon Rodžers, urednik Gugl podataka, otkriva šta najviše pretražujemo na internetu.

Izvor: Screenshot/Google.com

Simon Rodžers, urednik Gugl podataka, u autorskom tekstu za MakeIt ističe da ogromno vrijeme trošimo na društvene mreže pokušavajući da se prikažemo u najljepšem svjetlu, dok mnogo rjeđe koristimo internet da zaista dublje razumijemo svijet oko sebe ili da, kako on duhovito primjećuje, makar priznamo da "uopšte ne znamo šta radimo".

"Kao urednik Gugl podataka, svoje dane provodim gledajući u najveći javno dostupan skup podataka na svijetu. Za mene je to 'mozak svijeta', predstavljen kroz podatke. On pruža jedinstven uvid u to o čemu ljudi razmišljaju posljednje dvije decenije.

Ti podaci su nepogrešivo iskreni. Način na koji pretražujemo, kolektivno, jednostavno nije isti kao način na koji se predstavljamo na društvenim mrežama. Ne postoji 'glupo pitanje', a analiziranje ovih masivnih trendova daje nam vrlo tačan odraz naših zajedničkih radoznalosti.

Kada analiziramo trilione upita koji se postavljaju svake godine, pojavljuju se nevjerovatni obrasci. Evo tri pitanja koja ljudi postavljaju i iznenađujućih uvida koje ona otkrivaju o tome ko smo zaista.

1. "Kako skuvati jaje"

Ako pogledate najčešće postavljana pitanja svih vremena, širom svijeta, možda biste očekivali složena metafizička pitanja. Iako pitanje 'Šta je ljubav?' jeste među prvih 10, listom u ogromnoj mjeri dominira ono svakodnevno.

'Kako skuvati jaje' je konstantno jedno od najpretraživanijih pitanja koja počinju sa 'Kako...' u vezi sa hranom širom svijeta. Stalno tražimo i stvari poput 'Kako popraviti wc šolju' ili 'Kako popraviti vrata'.

Lako je pogledati ove podatke i zaključiti da gubimo osnovne životne vještine, da ponekad zaboravljamo kako se rade sasvim jednostavni 'odrasli' zadaci.

U ovim podacima je zakopana jedna vrlo optimistična ljudska osobina. Pretraga nam pruža okruženje bez osuđivanja u kome možemo da priznamo šta ne znamo. Činjenica da milioni ljudi kucaju ovako osnovna pitanja, znači da smo, čak i kada smo potpuno izgubljeni, aktivno spremni da učimo i da se poboljšavamo.

2. "Koji posao pomaže ljudima?"

Način na koji gledamo na svoju karijeru dramatično se promijenio tokom posljednjih nekoliko godina, a podaci iz Gugl Trendsa to masovno potvrđuju. Okrećemo se pretrazi za savjete o profesionalnim preprekama i tiho postavljamo pitanja kao što su 'Kako tražiti povišicu', 'Kako tražiti povratnu informaciju' ili 'Kako tražiti preporuku'.

A godinama, jedan od najčešćih pretraživanih izraza u vezi sa karijerom, sasvim očekivano, bio je 'poslovi koji su dobro plaćeni'.

Postoje snažni dokazi da ljudi u postpandemijskom svijetu traže ispunjenije puteve. Nedavno smo u podacima vidjeli duboku promjenu. Pretrage 'poslovi koji pomažu ljudima' zapravo su prestigle pretrage 'posao koji je dobro plaćen'. Najtraženije uloge u ovoj kategoriji su zanimanja poput terapeuta, socijalnog radnika i psihologa.

Koliko god da brinemo o svojoj finansijskoj budućnosti, naši objedinjeni upiti pokazuju zajedničku želju da značajno doprinesemo društvu.

3. "Kako pomoći..."

Stalno slušamo da internet ističe naše najsebičnije, najpodjeljenije ili najljuće impulse. A podaci iz pretrage snažno protivriječe ideji da su ljudska bića zainteresovana samo za to da se pobrinu za sebe.

Pretrage 'Kako pomoći...' nikada nisu bile češće nego sada. I u SAD i u Ujedinjenom Kraljevstvu, najpretraživaniji upit u ovoj kategoriji u posljednjih deset godina je 'Kako pomoći nekome sa depresijom', a odmah iza njega su anksioznost i panični napadi. To je podsjetnik da je pretraga tek polazna tačka, a da stručna pomoć može biti ključna kada se neko bori sa problemima.

Kada vidimo da se neko muči, naš zajednički prvi instinkt je da želimo da pomognemo, samo ne znamo uvijek odakle da krenemo. Bilo da se radi o globalnoj krizi ili prijatelju koji prolazi kroz težak period, okrećemo se internetu po savjete kako da budemo tu za druge.

Nisi sam

Često mislimo da nas naše brige, naše misli u pola noći ili nedostatak osnovnog znanja izdvajaju od svih ostalih, ali ako iz ovih podataka treba da izvučeš jednu stvar, neka bude ovo - nisi sam.

Nisi jedina osoba koja traži kako se kuva jaje, kako da traži povišicu ili kako da utješi voljenu osobu koja tuguje. Ipak smo mi ljudi. Nismo savršeni, ali zaista imamo mnogo više zajedničkog nego što možda mislimo", piše Simon Rodžers.

(MONDO)