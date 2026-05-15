Surova energetska realnost zelene tranzicije: Svijet i dalje zavisi od uglja i gasa

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
Dok solarna energija bilježi rekordan rast, ugalj i prirodni gas i dalje generišu više od polovine svjetske električne energije.

Ugalj i gas i dalje proizvode 57% svjetske struje: Podaci agencije Ember Izvor: Shutterstock

Uprkos decenijama priče o zelenoj tranziciji i rekordnom ulaganju u obnovljive izvore, surova energetska realnost jasno pokazuje da je kranji cilj još uvijek daleko. Najnoviji globalni podaci agencije Ember pokazuju da fosilna goriva i dalje drže u šaci preko 57% svjetske proizvodnje električne energije.

Apsolutni kralj svjetske proizvodnje struje i dalje je - ugalj.

Sam ugalj generiše bezmalo 33% kompletne električne energije na planeti, što ga čini ubjedljivo najvećim pojedinačnim izvorom energije. Glavni pokretači ove potražnje su ekonomije u brzom razvoju, prije svega Kina i Indija, gdje je ugalj i dalje najjeftinije i najdostupnije gorivo za podmirivanje sve većih energetskih apetita.

Drugi najveći izvor na svijetu je prirodni gas, koji pokriva skoro 22% globalne proizvodnje. Gasne elektrane se danas uglavnom koriste kao fleksibilna podrška zelenoj energiji, jer mogu brzo da se uključe ili isključe kada vjetar stane ili sunce zađe.

Ipak, svijetla tačka ove statistike je vrtoglav rast sunca i vjetra. Oba izvora su pojedinačno stigla do udjela od oko 8% do 9%.

Solarna energija bilježi eksplozivan rast zbog drastičnog pada cijena panela i masovnih projekata u Kini, Evropi i SAD. S druge strane, vjetar raste zahvaljujući ogromnim vjetroparkovima na moru, najviše u Aziji i Evropi. Kada se posmatraju zajedno, sunce i vjetar danas proizvode više struje nego sve nuklearke na planeti.

Među čistim izvorima, hidroelektrane su i dalje neprikosnovene sa 14% udela, pružajući stabilnost mreži onda kada vjetar i sunce zakažu.

Ipak, matematika je jasna. Dokle god ugalj i gas drže više od polovine svjetske mreže, priče o potpunom prelasku na ekološki čiste izvore ostaju samo teorija na papiru.

