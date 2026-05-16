logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto najbolji televizori imaju ulaz iz prošlog vijeka? Ovaj port krije tajnu potpune kontrole

Zašto najbolji televizori imaju ulaz iz prošlog vijeka? Ovaj port krije tajnu potpune kontrole

Autor D.V. Izvor Smartlife
0

RS-232 port na vašem televizoru je najpouzdaniji način za dubinsku dijagnostiku i naprednu automatizaciju.

Čemu služi RS-232 port na modernim televizorima Izvor: Shutterstock

Ako ste kupili skuplji model pametnog televizora, velika je šansa da se na njegovoj poleđini, pored gomile modernih ulaza, nalazi i jedan koji izgleda kao da je iz prošlog vijeka - zato što i jeste. U pitanju je RS-232, isti onaj port koji je 90-ih služio da povežemo miša sa računarom, čiju svrhu danas malo ko zna.

Čemu služi RS-232 port

Za servisere televizora, RS-232 port služi za dubinsku dijagnostiku, kalibraciju slike i rješavanje softverskih problema kada standardni meniji postanu neupotrebljivi. Međutim, za sve druge, on je ulaznica u svijet vrhunske automatizacije.

Izvor: Shutterstock

Naravno, jedan od glavnih razlog za korišćenje RS-232 veze je i apsolutna pouzdanost.

Sigurno vam se desilo da pametne funkcije zakažu ili da bežični signali prosto "zabaguju". Kod ove vrste povezivanja to ne postoji. Komande idu direktno putem kabla, bez greške i bez kašnjenja. Upravo tako rade ekrani na aerodromima, gdje jedan centralni izvor kontroliše stotine uređaja.

Izvor: ArtNebula86 / Shutterstock.com

A šta zapravo možete da uradite sa njim kod kuće?

Povezivanjem televizora sa računarom preko ovog porta, dobijate nivo kontrole koji softver televizora često krije. Možete precizno da programirate rad uređaja u različitim sobama, kreirate složene plejliste koje se same aktiviraju ili pratite radno stanje panela putem pristupačnih testera.

Naravno, ovo nije za svakoga. Potrebno je malo programerskog znanja i par dodataka, ali rezultati su hirurški precizni.

Danas su uputstva na platformama poput GitHub-a učinila ovaj proces dostupnijim, bez obzira na to koji programski jezik znate. Ipak, imajte na umu da ovaj port nećete naći na jeftinim televizorima - on je i dalje privilegija visoke klase uređaja i profesionalnih uređaja.

Ako koristite sisteme kao što je Home Assistant, RS-232 je neiscrpan izvor mogućnosti. Jeste da zahtijeva učenje, ali stabilnost sistema koji "jednostavno radi" opravdava svaki uloženi minut.

Možda će vas zanimati

Tagovi

televizor tv

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS