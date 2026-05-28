Rekordne cijene telefona u Evropi: Sve više novca dajemo na nove uređaje, jeftini modeli brzo nestaju

Prosječna cijena pametnog telefona u Evropi skočila je na rekordnih 580 evra jer jeftini modeli ubrzano nestaju sa tržišta, a analitičari upozoravaju da zbog globalne nestašice memorije tek stiže novi cijenovni šok.

Izvor: Shutterstock

Ako vam se čini da kupovina novog pametnog telefona u posljednje vrijeme ostavlja ozbiljnu rupu u novčaniku, niste jedini. Najnoviji podaci istraživačke kompanije Omdia pokazuju dramatičan zaokret na evropskom tržištu - prosečna cijena kupljenog pametnog telefona u Evropi skočila je na rekordnih 580 evra.

Razlog za ovaj cjenovni šok je vrlo jednostavan - jeftini telefoni ubrzano nestaju sa tržišta.

Uređaji koji koštaju manje od 200 evra pali su na istorijski minimum i sada čine jedva četvrtinu ukupne isporuke. Umjesto da zatrpavaju prodavnice pristupačnim modelima, proizvođači su fokus prebacili na premijum uređaje, jureći veći profit od kupaca koji su spremni da plate više.

Samsung je uspio da zadrži lidersku poziciju na vrhu tabele sa 38% tržišnog udjela. Zanimljivo je da je kompanija morala agresivno da spušta cijenu svog pristupačnog modela Galaxy A16 4G kako bi održala visoke brojke i ublažila kašnjenje dugo očekivanih modela sljedeće generacije, poput flegšipa Galaxy S26, kao i modela A57 i A37.

Odmah iza nalazi se Apple, koji je zabilježio odličan kvartal i ostvario rast isporuke iPhone-a za 9%. Nova premijum serija iPhone 17, ali i pristupačnije alternative poput modela iPhone 15 i 16e, punili su kasu kompanije bez ikakve potrebe za velikim popustima.

Potpuno drugačiju strategiju primijenio je Xiaomi. Kompanija se suočila sa ozbiljnim problemima u lancu snabdijevanja, zbog čega je njihova ukupna isporuka pala za 15%. Ipak, taj gubitak su uspješno nadoknadili tako što su prosječnu prodajnu cijenu svojih uređaja podigli za 21%, fokusirajući se na skuplje i naprednije modele kao što su Xiaomi 17 i 15T.

Pravi bum na tržištu napravio je brend Honor, koji je zabilježio eksplozivan rast od preko 60%, lansirajući upravo jeftinije modele kako bi privukao publiku koju su svi ostali svjesno napustili. Motorola je porasla za stabilnih 17% zahvaljujući ekspanziji u Španiji i Portugaliji.

Međutim, analitičari upozoravaju da trenutna stabilna ponuda neće potrajati jer se iza kulisa sprema ozbiljna oluja.

Globalna nestašica memorijskih komponenti raste iz dana u dan. Ovaj problem će, prema procjenama, izazvati oštar pad tržišta od 12% tokom jesenjih i zimskih mjeseci. Prodavci trenutno panično prave zalihe uređaja kako bi izbjegli prazne rafove, ali stručnjaci su jasni - novi skokovi cijena biće neizbežni čim se haos sa komponentama dodatno zaoštri.