Evropski udar na Microsoft i Google: Besplatna zamjena za Word i Docs stiže 9. juna

Euro-Office verzija 1.0 donosi veb-editore za tekst, tabele, prezentacije i PDF, uz poznati interfejs i punu podršku za DOCX, XLSX i PPTX formate, a omogućava i timski rad u realnom vremenu.

Izvor: GitHub / Euro-Office

Evropske tehnološke kompanije planiraju da 9. juna lansiraju prvu stabilnu verziju softverskog paketa Euro-Office. Ovaj projekat osmišljen je kao spremna, potpuno suvjerena i besplatna alternativa američkim tehnološkim gigantima, a prije svega Microsoft Office i Google Docs programima.

Glavni cilj je da se državnim organima, preduzećima, obrazovnim institucijama i regulisanim sektorima širom svijeta omogući prelazak sa američkih cloud rješenja na domaći evropski softver, uz zadržavanje već poznatog načina rada.

Razvoj ovog suverenog projekta predvodi koalicija vodećih evropskih IT kompanija, među kojima su Ionos, Nextcloud, EuroStack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian, BTactic, Open-Xchange i Office.eu. Kreatori vjeruju da spoj evropske kontrole nad tehnologijom i otvorenog licenciranja uspješno rješava problem digitalnog suvereniteta i transparentnosti. To je cilj koji, prema njihovim riječima, ne mogu da ostvare ni zatvoreni američki sistemi, ali ni mali, izolovani projekti otvorenog koda.

Euro-Office verzija 1.0 biće zvanično dostupna za preuzimanje na platformi GitHub od 9. juna.

Novi kancelarijski paket odmah postaje sastavni dio evropskih Cloud proizvoda. On će biti uključen u najnoviju proljećnu verziju platforme Nextcloud Hub 26, a u svoje sisteme će ga integrisati i francuski razvojni tim za viki sisteme XWiki, kao i holandska kompanija Office.eu.

Sam softverski dio Euro-Office paketa zasnovan je na kodu poznatog projekta otvorenog koda OnlyOffice, iza kojeg stoji kompanija Ascensio System SIA. Iako je developer originalnog paketa ukazao na to da se Euro-Office ne razlikuje dovoljno od njihove početne verzije, stručnjaci ne očekuju da će ova situacija prerasti u ozbiljniji sukob.

U pogledu funkcionalnosti, Euro-Office predstavlja kompletan set veb-editora za tekstualne dokumente, proračunske tabele, prezentacije i PDF fajlove. Softver u potpunosti podržava klasične Microsoft Office formate kao što su DOCX, XLSX i PPTX, ali i OpenDocument formate ODT, ODS i ODP.

Za sve koji prelaze sa američkih rješenja, tranzicija će biti jednostavna jer program zadržava prepoznatljivi "ribbon" interfejs sa trakama na koji su korisnici navikli u Microsoft Office programima.

Zajednički rad više korisnika odvija se u realnom vremenu direktno kroz veb pregledač. Timovi mogu istovremeno da mijenjaju sadržaj, prate izmjene, upoređuju dokumente i pregledaju istoriju verzija, a tokom rada na raspolaganju im je i direktan čet za komunikaciju sa ostalim autorima i urednicima.