Diskete proslavile 54. rođendan! Iznenadiće vas koje sisteme ovaj legendarni format i dalje pokreće

Iako je prošlo više od pet decenija od patentiranja prvog fleksibilnog magnetnog diska, prepoznatljiva silueta diskete ostala je vječni simbol čuvanja podataka, dok sam hardver i danas aktivno pokreće dijelove svjetske infrastrukture.

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Kada danas u gotovo bilo kom programu kliknete na ikonicu za čuvanje podataka, vi zapravo gledate u siluetu flopi diska - simbola koji je rođen pre tačno 54 godine, kada je zvanično odobren američki patent za fleksibilni magnetni disk, u narodu poznatiji kao disketa.

Ovaj istorijski dokument pod brojem 3,668,658A opisao je rotirajući magnetni medijum smješten unutar zaštitnog kućišta koje je istovremeno čistilo i čuvalo njegovu osetljivu površinu. Iako su ove rane diskete imale ogroman prečnik od čak 8 inča, njihov početni kapacitet bio je više nego skroman - iznosio je svega 80 kilobajta.

Razvoj ovog prenosivog formata započeo je još 1967. godine u okviru IBM-ovog projekta "Minnow". Inženjeri su uporno tražili zamjenu za spore trake i kabaste bušene kartice, a IBM je prve komercijalne diskete počeo da isporučuje 1971. godine, nekoliko mjeseci prije zvaničnog registrovanja patenta. Tadašnji direktori su ponosno isticali da je jedna džinovska disketa u stanju da zamijeni čak 3.000 papirnih bušenih kartica, što je za tu eru bio nezamisliv korak napred.

Sljedeća velika tehnološka faza nastupila je 1977. godine kada je na tržište stigao kultni računar Apple II, koji je koristio znatno manji format od 5,25 inča. Genijalni Stiv Voznijak je za ovaj model razvio posebnu metodu kodiranja koja je omogućila skladištenje 140 kilobajta podataka, ostavljajući konkurenciju daleko iza sebe. Format je nastavio brzo da evoluira, pa je IBM već do 1984. godine uspio da na istu površinu smesti 1,2 megabajta podataka.

Ipak, verzija koja je ostala duboko urezana u kolektivno sjećanje jeste 3,5-inčna disketa sa čvrstim plastičnim oklopom i prepoznatljivim metalnim klizačem. Apple je ovaj format usvojio 1984. godine za svoj originalni Macintosh, a IBM ga je konačno standardizovao 1986. godine sa kapacitetom od 1,44 megabajta.

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U godinama koje su uslijedile, diskete su doživjele globalnu eksploziju i prodavale su se u nevjerovatnih pet milijardi primjeraka godišnje. Kraj ove zlatne ere počeo je 1998. godine, kada je Apple ponovo šokirao industriju i hrabro izbacio ugradni čitač disketa iz svog novog, iMac računara.

Danas, u 2026. godini, ove plastične kvadratne pločice su za većinu ljudi samo nostalgični retro ukras. Međutim, ova žilava tehnologija i dalje odbija da umre u neobičnim, vremenom zaboravljenim nišama. Diskete i danas aktivno pokreću sisteme podzemne željeznice u San Francisku, koriste se u zatvorima u Nju Džersiju, pa čak i na brodovima njemačke mornarice.