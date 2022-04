Zvezda - Partizan, sve o derbiju za titulu! Zašto sudi najbolji sudija, ko je favorit i gdje je TV prenos

Crvena zvezda i Partizan od 18 časova na stadionu "Rajko Mitić" igraju utakmicu koja bi mogla da odluči šampiona. Dugo derbi nije imao veću težinu. Pročitajte sve o najvećem meču.

Prije mjesec i po, februarsko jutro pred 166. "vječiti" derbi svanulo je sa Partizanom kao liderom, koji je sa prednošću od pet poena išao na "Marakanu" da pobjedom praktično stavi ruku na šampionski pehar. Ipak, Crvena zvezda je tada uzvratila udarac, trijumfom prišla na dva boda razlike, a onda je nizom od šest uzastopnih trijumfa preuzela vrh tabele. Sada ona na čelu dočekuje najvećeg rivala, sa ambicijom da mu zada vjerovatno odlučujući udarac u borbi za titulu.

Nakon Zvezdine serije od deset superligaških pobjeda i poslije kikseva svrgnutog lidera u prethodne četiri runde protiv Napretka i Čukaričkog, ovog puta ekipa Dejana Stankovića igra za "plus 5", razliku koja je bi na šest kola do kraja vjerovatno bila nedostižna za crno-bijele. Sa druge strane, na ekipi Aleksandra Stanojevića je da donese crno-bijelima prvi trijumf u ligaškom derbiju u Ljutice Bogdana od aprila 2017. Tada su Leonardo i Tavamba vodili ekipu Marka Nikolića do pobjede 3:1 i najavili za sada jedinu smjenu lidera u plej-ofu od kada je takav sistem uveden u Superligu 2015. godine.

Ta pobjeda bila je dovoljna za izjednačenje na vrhu tabele, kakvo se više nije ponovilo u plej-ofu. Večerašnji trijumf će pobjedniku derbija garantovati prvo mjesto na tabeli, što apsolutno "pojačava" važnost ove utakmice.

KATAI STIŽE DULETA, STANOJE BOBEKA, DEKI MILOJA

U prethodna dva derbija ove sezone, bilo je 1:1 u Humskoj, golovima Bibrasa Natha u 36. minutu i Aleksandra Kataija u 83, a krajem februara na stadionu "Rajko Mitić" bilo je 2:0 za Zvezdu, pogocima Ohija u 30. minutu i Kataija u 43.

U dosadašnjih 166 odigranih derbija, Zvezda je pobijedila 66 puta, Partizan 47, a neriješeno su završene 53 utakmice. Gol razlika je 232:198 u korist crveno-bijelih, a i uoči prošlog derbija pisali smo da je rezultat 1:1 bio najčešći u posljednjih šest godina. Od 16. aprila 2016, sedam derbija završeno je 1:1, od ukupno 16 odigranih. Ujedno, taj rezultat je i najčešći u istoriji derbija, jer je čak 28 utakmica završeno tim skorom.

Od navedenog trijumfa Nikolićevog Partizana u aprilu 2017, na "Marakani" je Zvezda ostvarila četiri pobjede i tri puta je bilo neriješeno. Takođe, to je i dalje posljednja pobjeda nekog od "vječitih" rivala na gostujućem terenu u derbijima. A od tada je odigrano 12 mečeva. I to govori koliko je i jednima i drugima bitna prednost domaćeg terena u ovim susretima.

Kada je u pitanju učinak trenera, Dejan Stanković je do sada vodio Zvezdu u pet derbija i ostvario dvije pobjede i tri remija. U Kupu je doživio za sada jedini neuspjeh protiv Partizana, u polufinalu sezone 2019/20, kada je bilo 1:0 za crno-bijele. Prošle godine je u finalu njegov tim na penale pobijedio Partizan i osvojio duplu krunu.

Sa druge strane, Aleksandar Stanojević u prvom mandatu u Partizanu (2010-2011) samo jednom nije pobijedio Zvezdu u šest međusobnih mečeva, kada je bezbolno izgubio u revanšu polufinala Kupa. U drugom, aktuelnom mandatu, Stanojević još nije savladao crveno-bijele, jer je u večitim derbijima ostvario dva remija i doživio dva poraza, uz poraz i u finalu Kupa prošle sezone, na penale.

Bez obzira na rezultat, Stanojević će se učešćem u ovom derbiju izjednačiti sa Partizanovim velikanom Stjepanom Bobekom sa 10 derbija u ulozi trenera. Ispred njih dvojice među crno-bijelim šefovima struke su još samo Ileš Špic (16) i ubjedljivi rekorder Ljubiša Tumbaković, sa čak 27. Kada je u pitanju Stanković, ovo će mu biti 10. "vječiti derbi", koliko je vodio i Vladan Milojević.

Kada je u pitanju golgeterska statistika, Zvezdin lider Aleksandar Katai ima priliku da još jednim golom u derbiju uđe u društvo igrača koji su dali po pet pogodaka u najvećoj utakmici srpskog fudbala. U toj grupi su Partizanove legende Stjepan Bobek i Prvoslav Mihajlović, kao i legendarni napadač Zvezde Dušan Savić.

Isto tako, vezista crno-bijelih Miloš Jojić bi eventualnim golom iz slobodnog udarca bio izjednačen u broju pogodaka iz prekida u derbijima (dva) sa Zvezdinim velikanima Borom Kostićem i Draganom Džajićem, kao i sa nekadašnjim Partizanovim "bombarderom", Nikolom Drinčićem.

STANKOVIĆ I STANOJEVIĆ – ZAGRLJAJ PRED MEČ ODLUKE

I u danima pred derbi, kao i obično, treneri "vječitih" rivala u prvom su planu u odnosu na igrače. Obojica temperamentni, počinjali su dosadašnje derbije prijateljski, zagrljajem, a tako su ih i završavali. Stanković je najavio da će tako biti i večeras u 18, kada će opet zagrliti Stanojevića i poželjeti mu sreću.

"Nemam razloga i stvarno nemam nikakav problem da zagrlim Saleta, da se pozdravimo i poželimo sreću jedan drugome. Kao što smo to radili. Da tih par minuta razmijenimo iskustva, par rečenica, sve pozitivno i u konstruktivnom smislu, tako će biti i sutra. Sa moje strane 100 odsto, a vjerujem da će biti i sa Saletove", rekao je trener crveno-bijelih.

U CENTRU PAŽNJE – SRĐAN JOVANOVIĆ

Najbolji srpski arbitar sudiće svoj treći "vječiti" derbi i vjerovatno će imati najveći teret na leđima među svim svojim kolegama u Evropi ovog vikenda.

Zvezda je u danima pred meč tražila od Fudbalskog saveza Srbije da on ne sudi, uz podsjećanja da je poništio regularan gol crveno-bijelima u 161. "vječitom derbiju" i da je utvrđeno da je ove zime iz VAR sobe pogrešno signalizirao Lazaru Lukiću da dosudi penal za Partizan u Subotici.

Za to vrijeme, Partizan nije imao primjedbi na Jovanovićevo delegiranje, iako je Stanojević provukao da bi i crno-bijeli mogli da se žale na igranje rukom Zvezdinog štopera Strahinje Erakovića u prošlom derbiju. U Partizanu su za to vrijeme mnogo više ljuti na Sudijsku organizaciju zbog greške arbitra Novaka Simovića na meču protiv Čukaričkog, kada nije isključio defanzivca "brđana" u 10. minutu iako je trebalo da dobije crveni karton.

Zvezda je nazivala Jovanovića "osvjedočenim partizanovcem", Partizan je ironično tražio od FSS da delegira sudiju "koji će da postigne gol", a sve to nimalo nije olakšalo pripremu i ambijent arbitru iz Kaluđerice, koji je ove nedjelje bio četvrti sudija na spektakularnom četvrtfinalu Lige šampiona, Real – Čelsi.

Ovaj derbi biće veliki test i za njega, iako je on svoj kvalitet i reputaciju odavno dokazao, na mnogo višim nivoima. Ipak, predstoji mu svakako jedan od najvećih izazova u karijeri, kao i svim akterima večerašnje utakmice. Ulog je titula.

ŠTA KAŽU KLADIONICE

U poznatoj srpskoj kladionici, kvota na pobjedu Crvene zvezde u subotu uveče bila je 2.15, kvota na Partizan bila je 4.00, a na remi 3.20. Slične kvote su i na najpoznatijim svjetskim kladionicama.

GDJE JE TV PRENOS

Utakmica počinje u 18 časova, TV prenos je na Areni sport Premium, dok tekstualni prenos meča i sve sa stadiona iz drugog ugla možete pratiti u tekstualnom prenosu na MONDO portalu.