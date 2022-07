Stolica zna kako u Nišu - Moramo tako! Trener Partizana opominje mlade igrače: Kratak je put od heroja do blata!

Ilija Stolica pričao je sa novinarima pred meč sa Radničkim.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Partizan je na startu sezone ubjedljivo slavio u Ivanjici i sada ga čeka novi izazov. Gostovanje Radničkom u Nišu (petak 20.00 časova). Uoči tog duela Ilija Stolica odgovarao je na pitanja novinara.

Šef struke crno-bijelih održao je konferenciju za medije na kojoj je pričao o narednom rivalu, ali i o stanju u ekipi, pojačanjima, bonus igračima i svemu što čeka njegove izabranike.

"Protivnik je ekipa prema kojoj imamo zdravu dozu respekta. To je tim koji nas predstavlja u evropskim takmičenjima, biće u grupi timova koji prvi izlaze na evropsku scenu. Želim im sreću u predstavljanju naše zemlje. Prvo kolo protiv Zvezde odigrao je mnogo bolje nego što rezultat pokazuje. Imaćemo ekipu koja ima zdrave, realne, ambicije po kvalitetu. Zaslužili su rezultatski mnogo više na startu od onoga što su dobili. Ne moram da spominjem, imaju i oni sami problem sa organizacijom utakmice", počeo je Stolica.

Teren je bio jedna od tema o kojoj je želio da priča.

"Vraćamo se na temu terena i stanja terena koji neće odgovarati ni jednom ni drugom timu. Naročito u boljem stanju u odnosu na prošlu sezonu gdje je bilo loše, maltene neprihvatljivo. Naročito meča dvije ekipe takvog renomea koji igraju u Evropi. Raduje me veliki broj navijača u Ivanjici, došli su da nas podrže, da daju energiju i to nam je mnogo značilo. Jug Srbije poznat je kao naša navijačka velika baza. Siguran sam da će i tamo biti naši navijača i da ćemo sa njihovom podrškom doći do pobjede i rezultata."

Pohvalio je protivnika i igru Nišlija, posebno u duelu sa Zvezdom.

"Kolega Sivić je jedan od cjenjenijih naših trenera, dugi niz godina pokazao je kvalitet i kod nas i u inostranstvu. Njegov rad je prepoznatljiv, zna se šta ekipa želi da radi i u kom trenutku. Kvalitet nije dovoljno oslikao rezultat. Čini mi se da su u prvih 20-25 minuta pogodili okvir gola nekoliko puta, imali su velike šanse. Imaju u napadu igrače koji imaju dobre individualne i brzinske sposobnosti. Znamo šta nas čeka, probaćemo da spremimo to na najbolji način."

Dobra vijest je povratak Ljubomira Fejse na trening.

"Ove nedjelje smo imali i Fejsu na treningu. Svako od njih kada se vrati je pojačanje za nas. Ljuba je bio bolestan prošle nedjelje, trenirao je, vidjećemo kolko ćemo moći da ga koristimo. Što se Dijabatea tiče on je odradio do sada pet treninga, tako da nismo sigurni koliko ćemo moći da ga koristimo. Parametri pokazuju da je svjež, da je voljan i željan da igra. Za nas je važno da ga postepeno spremamo dugoročno za ono što nas čeka tokom sezone. Svi su nestrpljivi, ali moramo da budemo pametni i da ga koristimo i doziramo na optimalan način. Da se on spremi, da na minimum smanjimo mogućnost povrede."

Na pitanje da li bi brz gol u Nišu pomogao ekipi prvo se nasmijao, pa krenuo da odgovara.

"Značilo bi puno kada bi svaka utakmica mogla brzo da se otvori, bez obzira na rivala. Trudićemo se da nametnemo našu ideju, naš stil igre, fudbal to režira na specifičan način. Ne mogu da vam kažem kako će se meč otvoriti, to bi ulazilo u vid nekog kvaliteta koji nemam, nisam uspio da predviđam stvari. Volio bih da se to desi, pokušaćemo da započnemo meč kvalitetno, vidjećemo hoćemo li biti nagrađeni golom. Kako meč bude odmicao, navikavaćemo se na teren, rivala, igru. Malo vremena smo zajedno, novi zahtjevi, novi model igre, svaki minut je za nas benefit. Važnije je kako ćemo zatvoriti meč. Pobjeda je nešto čemu težimo, a o tome na koga ćemo obratiti posebnu pažnju ne bih sada da pričam, to je razgovor za svlačionicu."

Razgovor je zatim usmjeren ka bonus igračima. Nešto o čemu je Stolica dugo pričao.

"Kod nas se sve to brzo odlučuje i rješava, pa u jednom trenutku imate problem ili izazov, u jednom meču je ekipa dobra u drugom se nešto preispituje. Priroda našeg posla je takva da se svake nedjelje prosuđuje da li ste dobri ili ne. Zato pokušavam tu djecu da rasteretim, jer je kratak i brz put od uspjeha do spuštanja u blato. Nećemo to dozvoliti. Moraju da budu sa obje noge na zemlji i moraju mnogo da rade da bi dobili minutažu. Pravilo bonusa napravljeno je tako da sve što primorava nije dobro. Mlad igrač treba da igra kada to zasluži, svi će dobiti šansu kada to zasluže. Kada radite sa mladima, treba imati strpljenje, razumijevanje i doziranje na pravi način. Nekada vas to pravilo bonusa uvede da neki igraju mnogo utakmica, odigraju dobro par mjeseci, pa par loše i onda od heroja počne da se priča da se nešto izgubilo. Proces sazrijevanja je takav, to je putanja puna uspona i padova, sa svim mladim igračima je isto. Trudićemo se da svi dobiju šansu, vidjećete na meču ko će igrati u Nišu. Djeca su pokazal da zaslužuju i srećni smo zbog toga."

Dosta se priča o mladom Mihajlu Petkoviću koji je nedavno potpisao novi ugovor, a prije toga je dao i gol u Ivanjici.

"Možda ova tema nije za konferenciju za štampu, jer je kompleksna. Tražimo instant uspjeh, identifikujemo se sa pobjednicima, golovima, sve to treba da bude motiv za više rada i dokazivanja. Čestitam mu na potpisivanju novog ugovora. Pričali smo i prije toga i poslije i sve to treba da mu bude podstrek, doživljavam ga kao dijete koje je svjesno da ga čeka veliki rad. Dobio je šansu, zaslužio je i znaće to da kanališe. Mi smo tu da ga podržimo, posebno u trenucima izazova. Kada se dese dobre stvari, ljudi vas pretjerano opuste, pa se zaborave prioriteti. Mi smo tu da ih podsjetimo na te prioritete, da shvate zašto je važan svaki trening, sastanak, savjet, to ih postavlja u centar pažnje na koji moraju da naviknu i da se ograde. Kako od dobrih stvari, tako i od kritika. Kritike su nekad neopravdane, dolaze iz ugla trenutne emocije, zato moraju da se posvete radu, treningu."

Stigao je i Kristijan Belić iz Čukaričkog.

"Svodi se na dvije stvari, veliki potencijal i velika mogućnost dokazivanja. Mladi je reprezentativac, dobro sam upoznat sa njegovim kvalitetima. Dugo ga poznajem, znam da je to momak ili dijete koje puno radi na sebi. Ima veliko iskustvo, prošao je uspone i padove, dobra okolnost je to što je bonus, to je bila jedna od ideja za njegovo angažovanje. Daćemo mu vremena, već pokazuje znake onoga što smo očekivali, brzo se uklopio. Svi se brzo uklapaju što pokazuje zdrav kolektiv i dobru atmosferu u ekipi. Sa svim novajlijama je ista situacija."

Na kraju je govorio o defanzivnoj liniji svog tima.

"Nemamo drugu opciju, moramo da počnemo da igramo zajedno, to su prirodne stvari. Igrali su momci zajedno i na pripremama, prezadovoljan sam kako su odradili posao. Nemamo primljen gol, funkcionišu dobro na treninzima, vidjeli smo te neke greške i potencijalne greške, radili smo na tome. Upoznati smo sa kvalitetom Nišlija u svim linijama, pokušaćemo sve da neutrališemo. Treba da nametnemo svoj ritam i da onemogućimo njihov napadački potencijal", zaključio je Stolica.