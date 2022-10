Vinko Marinović pred sutrašnju utakmicu: Moramo popraviti realizaciju, Posušje je iskusna i opasna ekipa

Trener Borca Vinko Marinović i kapiten crveno-plavih Aleksandar Subić najavili su meč protiv Posušja.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Fudbaleri Borca će sutra u okviru 14.kola m:tel Premijer lige BiH na stadionu Mlakve u Novom Gradu dočekati ekipu Posušja. Izabranici Vinka Marinovića će nakon poraza od Sarajeva u prošlom kolu tražiti pozitivan rezultat kojim bi uvatili priključak za vodećim timovima šampionata.

Svjestan je i sam Marinović da im u goste stiže opasan protivnik koji se nalazi u seriji pozitivnih rezultat protiv, barem na papiru, kvalitetnijih ekipa.

"Svaka utakmica je zahtjevna na svoj način, ekipa Posušja je u ovoj pauzi napravila i smjenu trenera. Ostvarili su dva dobra rezultata protiv Veleža i Tuzla sitija. Imaju dosta dobrih i iskusnih pojedinaca kao što su Gabrijel Boban, Slobodan Milanović, Toni Jović, Davor Landeka, ali i Zvonimir Begić i Marka Hanuljka koji neće igrati. Igraju dosta otvoreno i imaju dosta dobre kontranapade tako da zaista moramo biti maksimalno skoncentrisani na utakmicu", rekao je Marinović pa dodao:

"Pred svaku utakmicu moramo raditi taktičku pripremu za protivnika koji nam dolazi. Posušje je odigralo dvije dobre utamice, ne brane se samo, dobro i napadaju te vrše pritisak na zadnju liniju. Očekujem taj pritisak i na nas, a dolaze puni samopouzdanja da naprave jedan dobar rezultat".

Marinović je zatim govorio o prošloj utakmici protiv Sarajeva i problemu realizacije koja ozbiljno muči Banjalučane.

"Što se nas tiče ova utakmica protiv Sarajeva, odigrali smo je dosta dobro i imali svoj prilike. Ono što me zabrinjava je to što ne iskorištavamo te prilike koje imamo. To moramo u ovoj utakmici popraviti, moramo biti još agresivniji i bolji da ovu utakmicu riješimo sa pozitivnim rezultatom", rekao je Marinović.

Radovi na Gradskom stadionu u Banjaluci još nisu gotovi, a Borac će u gradu na Vrbasu, po svemu sudeći, zaigrati tek na proljeće. Banjalučani zamjenske utakmice igraju na stadionu Mlakve, a Marinović nije htio puno komentarisati stanje terena u Novom Gradu.

"Moramo se prilagoditi terenu, nije nam to prva utakmica. Situacija je takva i ne možemo ništa promijeniti".

Kapiten Borca Aleksandar Subić sličnog je mišljenja kao i šef struke crveno-plavih.

"Očekuje nas utakmica protiv dobre ekipe koja ima dobra pojedince. Imaju iskustvo i moraćemo biti maksimalno skoncentrisani svih 90 minuta. Mi smo dobro radili i trenirali u toku sedmice tako da samo treba da to prenesemo na sutrašnji meč i nadam se da rezultat neće izostati. Kao što je rekao šef struke iz nas je jedna utakmica protiv Sarajeva koju smo po meni dosta dobra odigrali, ali nam nedostaje ta realizacija i nadam se da ćemo sutra i na tom planu biti dobri. Opasna ekipa koju predvodi Jović i njihov kvalitet ne oslikava stvarno stanje na tabeli", rekao je Subić.

Banjalučani pomno prate i dešavanja na ostalim domaćim terenima, što potvrđuju riječi kapitena crveno-plavih o jučerašnjem mostarskom derbiju.

"Gledali smo jučerašnju utakmicu. Zrinjski je jedna odlična ekipa, pobjeđuju zaostale utakmice. Na nama je da sutra pobijedimo i hvatamo priključak za gornjim dijelom tabele. Liga nikad nije bila ovako izjednačena tako da je svaka utakmica bitna", zakljčio je Subić.

Što se tiče povrijeđenih igrača Marinović će moći računati na sve fudbalere osim Dine Ćorića koji radi po posebnom režimu. Marinovića svakako može radovati povratak Gorana Zakarića i Nikole Ćetkovića.