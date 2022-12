Makron spremio "mačo" govor, a igrači...izraz lica sve govori! Tuguju zbog poraza, predsjednik Francuske drži slovo!

Pogledajte kako je Emananuel Makron govorio pred fudbalerima Francuske poslije poraza u finalu Svjetskog prvenstva.

Izvor: Twitter/printscreen/@EmmanuelMacron

Predsjednik Francuske Emanuel Makron doputovao je u Katar kako bi prisustvovao finalu Svjetskog prvenstva između njegove zemlje i Argentine, ali za razliku od prije četiri godine kada se radovao pored Kolinde Grabar-Kitarović, ovoga puta nije bilo radosti na njegovom licu. Sišao je na teren i tješio svoje fudbalere, možda htio i previše slave za sebe znajući da je ovo besplatna televizijska reklama, dok se nije završilo samo na tome...

Makron je sišao i do svlačionice fudbalera Francuske koji su željeli samo trenutak za sebe, da odboluju težak poraz u finalu poslije penala protiv Argentine, međutim Emanuel Makron je dao sebi za pravo da pred njima održi govor - koji je ubrzo vidio i čitav svijet jer je podijeljen na njegovom Tviteru.

Na snimku se vide potpuno snuždeni fudbaleri Francuske koji jedva čekaju da Makron završi svoje obraćanje, a djeluje da ga je malo ko i slušao. Makron je pokušavao da održi "mačo govor", konstantno je lupao rukama dok je trajala potpuna tišina, da bi na kraju zagrlio i selektora Didijea Dešana i dobio mlaki aplauz. Da bi se shvatile emocije koje su u tim trenucima vladale u svlačionici, nije potrebno ni znati francuski, dovoljno je pogledati:



"Zbog vas sanjaju milioni naših žena i muškaraca. Milijarde ljudi su bile uzbuđene dok su gledale ovu utakmicu, a vi ste uradili dobre stvari za ovaj sport. Naučićete lekcije iz ovoga, ali naravno da ćete žaliti zbog sto stvari. Ali, nemojte previše... Slušajte me pažljivo, vi ste sjajan tim jer mislim da niko ne bi mogao da uradi ovo što ste vi do sada, da se dva puta vratite u meč i skoro dobijete. To je fudbal, to je sport, tako je-kako je. Imali ste srce, imali ste glad, želju, talenat... Zato sam htio da dođem i da vam se zahvalim. Učinili ste da naš narod sanja i hvala vam. Hvala onima i koji se opraštaju od tima poslije meča, ali znam da ima još mnogo mladih", rekao je između ostalog Makron i dodao da je ponosan na svoju zemlju.

