Džeko vraća Inter u borbu za "skudeto": "DIJAMANT" odlučio derbi protiv Napolija - PRVI PORAZ lidera! (VIDEO)

Napoli je odigrao fenomenalno prvi dio sezone, koji je završio bez poraza, a već u prvom meču u 2023. godini morao je da položi oružje.

Izvor: EPA/MATTEO BAZZI/ANSA

Ogromnih osam bodova prednosti odnio je Napoli na zimsku pauzu, ali već nakon prvog kola u 2023. godini, razlika u odnosu na drugoplasirani Milan, ali i ostale timove iz vrha se smanjla.

Milan je "preživio" gostovanje u Salernu (2:1), baš kao i Juventus u Kremoni (1:0), a da nam sezonu učine zanimljivijom pobrinuo se večeras Inter, koji je u derbiju kola golom Edina Džeke savladao Napoli, te tako Napolitancima nanio prvi poraz u sezoni. Tek u 16. kolu, kojim je prekinuta nevjerovatna serija od 11 pobjeda u Seriji A!

Tim Lučana Spaletija briljirao je u prvom dijelu sezone, ostavio daleko rivale iza sebe, ali uvodna runda nastavka prvenstva pokazala je da bi mogli da vidimo izuzetno zanimljiv nastavak borbe za "skudeto".

Poprilično rezervisan bio je Napoli na stadionu "Đuzepe Meaca" u prvom poluvremenu. Domaćin je bio konkretniji, prijetio, ali se na odmor otišlo netaknutih mreža.

Ipak, desetak minuta nakon povratka iz svlačionica, proključalo je milansko zdanje. Federiko Dimarko uputio je idealan centaršut sa lijeve strane, a Džeko ovakve situacije ne promašuje - zakucao je loptu glavom sa peterca iza nemoćnog Aleksa Mereta, te upisao sedmi gol u prvenstvu.

Uprkos lošoj igri, Napoli nije bio u velikom zaostatku, ali šta to vrijedi kada tim iz Napulja nije imao snage da zaprijeti, te dođe bar do izjednačenja.

Tek u 90. minutu Đakomo Raspadori je pronašao pukotinu u odbrani "nerazura", ali se ispriječio golman Andre Onana i tijelom sačuvao svoj gol. Ostalo je 1:0.

Ovim trijumfom izabranici Simonea Inzagija vratili su nadu da mogu do prodora u sami vrh tabele, a što da ne i do "skudeta". Napoli je udaljen osam bodova, ali nije do nedostižna prednost, znajući da je Spaletijev tim i prošle sezone odlično startovao, a onda ostao bez trofeja.

SERIJA A, 16. KOLO:

Salernitana - Milan 1:2 (0:2)

/Bonacoli 83 - Leao 10, Tonali 15/

Sasuolo - Sampdorija 1:2 (0:2)

/Berardi 64 - Gabijadini 25, Auđelo 28/

Specija - Atalanta 2:2 (2:0)

/Đasi 8, Nzola 31 - Hejlund 77, Pašalić 90+2/

Torino - Verona 1:1 (0:1)

/Mirančuk 64 - Đurić 45/

Roma - Bolonja 1:0 (1:0)

/Pelegrini 6 pen/

Leće - Lacio 2:1 (0:1)

/Imobile 14 - Strefeca 57, Kolombo 71/

Kremoneze - Juventus 0:1 (0:0)

/Milik 90+1/

Fiorentina - Monca 1:1 (1:0)

/Kabral 19 - Karlos Augusto 61/

Inter - Napoli 1:0 (0:0)

/Džeko 56/

Udineze - Empoli 1:1 (0:1)

/Pereira 70 - Baldanci 3/