"Karamele" lete iz Premijer lige Engleske? Uhvaćeni sa "prstima u pekmezu" - gubici od 400.000.000 evra!

Ako Premijer liga zaista kazni Everton mogli bi prvi put u istoriji da ih gledamo u Čempionšipu.

Izvor: Profimedia

Everton se ove sezone muči i doveli su Šona Dajša da ih spasi ispadanja iz Premijer lige, a kao da to nije dovoljno sada iz Engleske dolaze vijesti da su pred suspenzijom. Kako navodi "Skaj sports" oni su prekršili finansijske propise i sada čekaju kaznu!

Iz kluba je poručeno da se "izuzetno ne slažu sa optužbama" i da su spremni da "snažno brane svoju poziciju pred komisijom". Klub koji se trenutno nalazi na 15. mjestu na tabeli sa 26 bodova, dva više od timova koji su u zoni ispadanja prekršio je finansijski fer plej i sada im prijeti ne samo finansijska kazna i zabrana transfera već i moguće oduzimanje bodova.

Ukoliko se zaista dokaže da je Everton kao što je optužen prekršio pravila u sezonama 2018/19 i 2021/22 i ako im se oduzmu bodovi to bi sasvim sigurno značilo selidbu u niži rang. To bi posebno zaboljelo navijače jer je Everton jedan od šest timova koji nikada od 1992. godine do danas nisu ispadali iz Premijer lige.

U posljednje tri godine ovaj klub je uspio da zabilježi preko 400.000.000 evra gubitaka, što je daleko više od projektovanih 110.000.000 evra koliko dozvoljava Premijer liga po sezoni.

"Klub oštro protestuje protiv navoda da nije sarađivao sa organima i zajedno sa nezavisnim timom eksperata je uvjeren da je sve radio prema pravilima. Everton je spreman da snažno brani svoju poziciju pred komisijom. Klub je u posljednjih nekoliko godina dao Premijer ligi sve potrebne informacije u neophodnom roku", navodi se u saopštenju sa Mersisajda.

(MONDO)