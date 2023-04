Crveno-bijeli bi mogli da budu domaćini na dvije različite lokacije u zemlji, a i Partizan će krenuti van Beograda!

Izvor: printscreen/rts

Srpski fudbal će uskoro biti bogatiji za tri velelepna stadiona, a mogli bismo Superligu da gledamo u Loznici, Zaječaru ili Leskovcu. O tome je tokom gostovanja na RTS - kada se dotakao i košarkaških timova Zvezde i Partizana - govorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tema razgovora bili su stadioni u izgradnji, ali i "Nacionalni stadion", koji bi u budućnosti trebalo da posluži kao dom fudbalske reprezentacije Srbije!

Aleksandar Vučić je tokom ovog gostovanja otkrio kakav stadion niče u Leskovcu, ali i naveo da će na otvaranju tog zdanja koje bi trebalo da bude ključno za razvoj sporta na jugu Srbije prisutan biti i prvi čovjek UEFA, Slovenac Aleksandar Čeferin.

"Stadion u Leskovcu zadovoljava sve UEFA kriterijume, sve. Apsolutno sve. Da li je 'C plus', ne znam. Sa nama će doći i Čeferin da otvori. On je Bog u UEFA i dolazi. Raduje se otvaranju stadiona, zna šta znači fudbalska infrastruktura kao što je i Mađarska gradila, to je velika stvar. Posebno gradimo u manje razvijenim opštinama, a uskoro kreće i izgradnja Nacionalnog stadiona u Beogradu", rekao je predsjednik Srbije.

Vidi opis "Čuo sam da će Zvezda biti domaćin u dva grada, pametno!" Vučić o novim stadionima: I Partizan mora da rekonstruiše! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ Televizija Leskovac/Screenshot Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Youtube/ Televizija Leskovac/Screenshot Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Youtube/ Televizija Leskovac/Screenshot Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Youtube/ Televizija Leskovac/Screenshot Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Youtube/ Televizija Leskovac/Screenshot Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Youtube/ Televizija Leskovac/Screenshot Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Youtube/ Televizija Leskovac/Screenshot Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Youtube/ Televizija Leskovac/Screenshot Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Youtube/ Televizija Leskovac/Screenshot Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Youtube/ Televizija Leskovac/Screenshot Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Youtube/ Televizija Leskovac/Screenshot Br. slika: 11 11 / 11

Blizu završetka su i radovi u Zaječaru, odnosno Loznici, pa iako ti gradovi trenutno nemaju klubove koji su blizu Superlige elitni rang srpskog fudbala mogli bismo da vidimo na njima. Kako ističe predsjednik Srbije Crvena zvezda i Partizan moraju da razmišljaju o stadionima na kojima će igrati dok njihovi budu pod rekonstrukcijom!

"Stadion u Zaječaru izgleda kao Alijanc arena. Timok i Dubočica nisu jaki? Ma nemojte, da li neko treba mafijaški da bira tamo gdje su fudbalski jaki? Treba da biramo sredine, a klubovi će da se pojave, igraće i reprezentacija. A, gdje će da igraju Zvezda i Partizan kad krenu da rade svoje užasne stadione. Čuo sam prijedlog za koji mislim da je pametan, da Zvezda razmišlja da igra pola u Leskovcu, pola u Loznici, jer ima najveće bazu - u zapadnom dijelu Srbije i zbog Republike Srpske, a u drugom dijelu zbog juga, gdje ima ubjedljivo najveću bazu", rekao je Vučić.

Vidi opis "Čuo sam da će Zvezda biti domaćin u dva grada, pametno!" Vučić o novim stadionima: I Partizan mora da rekonstruiše! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ministarstvo finansija Srbije Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ministarstvo finansija Srbije Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Ministarstvo finansija Srbije Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Ministarstvo finansija Srbije Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Ministarstvo finansija Srbije Br. slika: 5 5 / 5

Što se tiče četvrtog stadiona u nizu, njegova gradnja još nije počela, ali se očekuje da on bude najspektakularniji od svih! Dom fudbalske reprezentacije Srbije za budućnost biće izgrađen u okolini Beograda, a navijačima će ličiti na dom Bajerna iz Minhena. "Naš Nacionalni stadion biće na mnogo boljem mjestu nego što je Alijanc arena u Minhenu, biće to na novom centru grada i biće to ljepotica". Pogledajte stadion u Loznici: