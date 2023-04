Svi znaju da sudije pomažu Realu već sedam decenija! Laporta i Barsa udarili na rivala: Oni nas da optuže? Cinično!

Predsjednik Barselone je bio iznenađen ponašanjem najvećeg rivala i optužbama na svoj račun.

Izvor: Profimedia

Barselona je pod istragom zbog davanja ogromnog novca jednom od čelnika sudijske organizacije u Španiji, uz to Elće je tražio da se njihov meč sa Kataloncima poništi zbog nepravilne registracije Gavija, a sada dolazi odgovor iz Katalonije.

Predsjednik kluba Đoan Laporta je odgovorio napadom na Real Madrid! On je istakao da njegov klub nije uradio ništa loše, a da su sa druge strane najveći rivali favorizovani od strane sudija tokom cijelog postojanja!

"Svi znaju da je Real Madrid klub na čiju korist sudije prave greške kroz istoriju. Sedam decenija su predsjednici sudijske organizacije bili bivši članovi, igrači ili treneri Real Madrida, ponekad sve to u isto vrijeme. Da nas Madrid optužuje za nešto je nevjerovatno cinično", rekao je ljutiti Laporta.

On je istakao da njegov klub nikada nije uradio nešto loše, te da zbog toga sud nije mogao da osudi Barselonu.

"Barselona nikada nije uradila nešto u namjeri da ošteti konkurenciju ili da stekne sportsku prednost. Poreske ustanove nisu uspjele da dokaž da su naše uplate imale ikakav uticaj. A to nisu uspjele da dokažu jer se to nije desilo."

Takođe je novinarima podijelio CD-ove sa materijalom koji je dobijao od agencije bivšeg sudije za novac. Kako kaže, to su bili samo savjeti. "Tu je 629 tehničkih izvještaja o sudijama i 43 cd-a. Nije kriminalno tražiti savjete. To smo uradili transparentno i jasno. Uplate su javne na našem bankovnom računu, mi ništa nismo krili", rekao je on.

(MONDO)