Velika promjena za Svjetsko prvenstvo 2026! Skroz drugačije kvalifikacije - šta to znači za BiH i Srbiju?

Svjetsko prvenstvo 2026. godine igraće se u potpuno novom ruhu, a sada je poznato i kako će izgledati i kvalifikacije.

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine biće održano u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama i od ranije je poznato da će se igrati u potpuno novom formatu. Gledaćemo čak 48 reprezentacija, igraće se više utakmica, a sada je poznato i kako će izgledati evropske kvalifikacije u kojima se takmiče BiH i Srbija. Donose više mjesta nego do sada (ukupno 16), međutim to ne znači da će biti lakše doći do mjesta na Mundijalu!