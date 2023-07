TREBA NAM PUN STADION! Borac pozvao navijače na revanš protiv Austrije: Da se čuje huk do "Šehova"

Banjalučki Borac pozvao je u petak navijače da u revanšu protiv Austrije ispune Gradski stadion i pomognu crveno-plavima da izbore naredno kolo kvalifikacija Konferencijske lige.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Borac je poražen u Beču golom u 94. minutu koji je postigao Haris Tabaković, ali je pokazao da može da se ravnopravno nosi sa favorizovanim protivnikom.

U fudbalu ne pobjeđuje uvijek onaj na papiru bolji ili bogatiji, već jednu od presudnih uloga ima i voljni momenat, kao i sportska sreća. Naravno uz dodatni "vjetar u leđa" s tribina.

Upravo zbog toga je banjalučki klub pozvao sve navijače i simpatizere kluba da narednog četvrtka ispune Gradski stadion i pomognu ekipi Vinka Marinovića da naprave podvig i plasiraju se u treće kolo kvalifikacija Konfrerencijske lige.

"Pokazali smo da možemo, pokazali smo Borčevo pravo lice i fajtersku narav. U Beču smo bili svi kao jedan. Od igrača na terenu do navijača na tribinama. U banjalučkom grotlu našeg Gradskog stadiona, svi zajedno, možemo do podviga. Čeka nas težak zadatak, ali kad je to bilo lako? Čeka nas velika borba, ali te bitke zauvijek se pamte!

Treba nam pun stadion. Da nas publika nosi, da se huk čuje do 'Šehova', kažu i Suba i Ćetko, i Stojan i Fedor, i Barski, Herera, Kortez, i svi ostali koji su u Beču pokazali svima ko je i šta je Borac.

Borčevci, vjerni naši, trebaju vas crveno plavi. I vas, koji pamtite Anderleht i Metalist, i vas koji ste odrasli uz Makabi i Kluž. Svi na stadion, da zajedno pišemo istoriju!

Karte u prodaji:

-ZAPAD VIP - 50 KM

-ZAPAD SEKTOR B i C - 30 KM

-ZAPAD SEKTOR A i D - 20 KM

-ISTOK - 10 KM

-ISTOK DJEČIJA - 5 KM

-ulaznice sa sjevernu tribinu biće dostupne u šopu navijača po cijeni od 6 KM", saopšteno je iz banjalučkog kluba.