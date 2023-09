Kolumbijac doveden kao veliko pojačanje - pa otišao iz Sarajeva bez ijednog nastupa! "Nije mogao da se prilagodi..."

Sportski direktor Sarajeva govorio je na konferenciji za novinare o Kevinu Viverosu, koji je stigao na Koševo kao veliko pojačanje, ali na kraju nije odigrao ni minut u dresu bordo tima.

Kolumbijski napadač Kevin Viveros stigao je ovog ljeta u Sarajevo sa epitetom velikog pojačanja, ali u bordo dresu nije uknjižio nijedan nastup.

Na kraju, došlo je do veoma brzog rastanka, što je na današnjoj konferenciji za novinare istakao sportski direktor kluba sa Koševa Senijad Ibričić.

"Plan kluba je bio da se nnrpavi dobar transfer. Po meni, prvi problem je bio što je klub prije našeg dolaska doveo igrače, a savez je nakon toga donio odluku o broju stranaca. Prema tom pravilu samo tri stranca mogu biti u ekipi, Kevin Viveros ne igra i to je tako. On odlučuje da ne može da igra i da se navikne na ove stvari, ja vjerujem da je prije našeg dolaska razgovarao sa ljudima u klubu. Nije se prilagodio, dolazio je i govorio da želi da se vrati kući. Drugi kontinent, nije mogao da se prilagodi, nije bio tu, nedostajala mu je familija, tražili smo najbolje rješenje. Transfer je plaćen, pokušali smo da napravimo najbolje rješenje za sve nas, do danas se nije uspjelo, ali se radi na tome kako to da riješimo. Njegova odluka je da ide kući", rekao je bivši reprezentativac BiH.

Podvukao je Ibričić da njegov, ali i način rada trenera Simona Rožmana, nije da se mijenja po deset igrača tokom svakog prelaznog roka.

"Nije to PlayStation, nismo skloni tome. Mi smo doveli tri igrača, Nemanja Anđušić je ispao iznenada. Vidjeli smo gdje imamo probleme i gdje nam fali kvalitet, željeli smo da dovedemo igrače da pojačamo taj dio ekipe. Slažem se da to nije način, pokušaćemo to da radimo mnogo drugačije. Posljednje dvije godine treba to pogledati jer tada Sarajevo nije bilo u stanju da stvara igrače poput Renana, Ziljkića ili Hasića. Sarajevo ima dobru poziciju da stvara, prodaje i kupuje igrače i mislim da na to treba da se baziramo", istakao je Ibričić.

Prema njegovom mišljenju, Sarajevo u ovom trenutku ima veoma kvalitetan tim.

"Sad trenutno mislim da ne fali ništa, mislim da imamo kvalitet i dobre igrače. Radimo dobro, ali za to treba vremena. Siguran sam i ubijeđen da ćemo iz ovih igrača izvući maksimum i da će se napraviti dobra ekipa. Kvalitet postoji i siguran sam da ćemo do zime napraviti dobre stvari, a ono što se očekuje od svih nas je da poslije zimskih priprema bude to prava ekipa, onakva kakvu žele naši navijači, to jeste da se igra napadački fudbal. Nadam se da će tako i biti", zaključio je Ibričić.

