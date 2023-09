Murinjo digao buru - zbog vas sam odbio najveću ponudu u istoriji! Navijači ga napali, on otkrio nepoznate detalje!

Roma ne blista, a navijačima je kriv Žoze Murinjo! Ipak, on kaže da je zbog njih odbio ponudu koja se ne odbija.

Izvor: Profimedia/isabella Bonotto / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Roma ne blista ove sezone, "vučica" je tek na 16. mjestu Serije A i navijači su se pobunili! Smeta im Žoze Murinjo koji je izgleda zažalio što je ostao u Rimu. Stigla je ta čuvena treća sezona u kojoj on obično gubi konce ekipe, koga god da vodi...

U prvom sezoni je osvojio Ligu konferencija sa timom, dok je prošle sezone izgubio u finalu Lige Evrope, a nakon tih uspjeha imao je, kako kaže, "najveću ponudu u istoriji fudbala", koju je odbio kako bi ostao u klubu!

"Ne volim da pričam o hipotetičkim situacijama, ali ono o čemu mogu da pričam je da su se prije tri mjeseca ljudi u Budimpešt ponašali kao da je tragedija ako ja odem. Rekao sam tada igračima da ću ostati, a dva dana kasnije smo igrali protiv Specije. Izašao sam na teren i rekao navijačima da ostajem. Dva ili tri dana kasnije sam se sastao sa Denom Fridkinom (vlasnikom Rome prim. aut.) i dao mu moju riječ da ostajem. Tokom ljeta sam imao jednu od najvećih i najluđih ponuda koju je imao bilo koji trener u istoriji fudbala i odbio sam je jer sam dao riječ igračima, Fridkinu i navijačima", počeo je "Posebni".

Sada se Roma muči, ali Portugalac ne prihvata da je problem u njemu. Ima ugovor do kraja sezone i planira da ostane do kraja u Vječnom gradu.

"Tri mjeseca kasnije izgleda da sam ja problem, ali ja to neću prihvatiti. Ne čitam novine i ne gledam televiziju, ali mi prijatelji kažu da se to priča. Ja nisam problem. Tu postoji mnogo faktora, ne možete reći ni da je jedna osoba sama odgovorna ni za pobjede. Dao sam riječ i ostaću ovdje do 30. juna 2024. godine. Tu sam da se svakog dana borim sa igračima, vlasnicima i navijačima. Ne bojim se da ću izaći na teren i da ću biti meta protesta", zaključio je Murinjo.