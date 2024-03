Real se sprema da otme zvijezdu Mančester junajteda!

Florentino Perez želi da dovede zvezdu argentinskog fudbala Alehandra Garnača.

Predsjednik Real Madrida Florentino Perez navodno je već ubijedio Kilijana Mbapea da potpiše za "kraljevski klub" uz nove uslove zbog toga što ih je prethodno prevario u pregovorima da bi ostao u Pari Sen Žermenu, a to nije i jedina meta za ovo ljeto. Kako pišu španski mediji, Real Madrid je pomalo neočekivano krenuo po mladog Alehandra Garnača iz Mančester junajteda i to služeći se "trikom" kojim su doveli i Kristijana Ronalda sa Old Traforda.