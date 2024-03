Gelor Kanga izbačen iz reprezentacije zbog "afere brat"?

Prema pisanju afričkih medija, Gelor Kanga je navodno izbačen iz ekipe Gabona koja je u Francuskoj.

Jedan od najboljih fudbalera Crvene zvezde Gelor Kanga navodno je izbačen iz reprezentacije Gabona zbog kršenja discipline, prenose brojni afrički mediji. Sve se odigralo uoči prijateljskih utakmica koje Gabon igra sa Senegalom i Kongom, a zbog kojih je Kanga iz Beograda otputovao u Francusku, gdje je došlo do "remećenja reda i mira" u državnoj selekciji zbog kojih najvjerovatnije neće igrati u pomenutim mečevima.

O čemu se radi? Prema informacijama do koje su došli afrički mediji, navodno iz saopštenja Fudbalske federacije Gabona, Kanga je u hotel reprezentacije pokušao da smjesti svog brata sa njegovom ženom. Naravno, to se nije dopalo selektoru i ostalim članovima reprezentacije i zbog toga su odlučili da kazne iskusnog veznog fudbalera.

Zbog ovog incidenta u hotelu, došlo je do hitnog sastanka na kome se razgovaralo o Kanginoj nedisciplini, a epilog je da je (za sada) odstranjen iz ekipe. Protiv njega je, kažu Afrikanci, pokrenut disciplinski postupak i izvjesno je da ga neće biti u ovoj "akciji" svoje reprezentacije, dok se postavlja i pitanje da li će ubuduće biti pozivan, s obzirom da Gabonci žele da uvedu nova pravila kada je u pitanju (ne)disciplina.

Podsjetimo, Kanga je još 2012. godine debitovao za reprezentaciju Gabona i veoma je redovan na okupljanjima. Do sada je odigrao 63 utakmice i zabilježio je tek dva gola, a sudeći po formi koju je prikazivao u Crvenoj zvezdi ovog proljeća kod novog trenera Vladana Milojevića - vjerovatno bi bio starter u ovoj afričkoj selekciji.

Ukupno, ove sezone ima sedam golova i osam asistencija za Crvenu zvezdu, ali je njegove partije vrlo oštro kritikovao bivši reprezentativac Jugoslavije Rade Bogdanović poslije 172. "vječitog" derbija: "(...) Natho je imao šansu na dodavanje malog Korejanca, ali je prije toga prethodila greška Kange, nonšalantan pas, što je njemu karakteristično. Na poziciji zadnjeg veznog jednom izgubite loptu i nije bio gol, a ako vratimo film kako je Partizan dao gol - Kanga prima loptu, šutira nerezonski sa 25-27 metara, odbija se lopta Korejcu koji ga dribla i gura mu loptu kroz noge. To mi je najsmješniji detalj kad se vraća, kao starac Fočo od stotinu ljeta, klaj-klaj. Moram to da apostrofiram, jer mislim da je problem Zvezde zadnji vezni i centarfor, to ne znaju, ne mogu da kupe, ne znam šta se dešava", rekao je Bogdanović.

