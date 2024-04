Može li Bajer u "društvo odabranih": Četiri utakmice ih dijele od istorije!

Mnogi rekordi su pali, a Bajer je blizu još jednog velikog dostignuća.

Izvor: Anke Waelischmiller/Sven Simon / imago sportfotodienst / Profimedia

Bajer Leverkuzen ove sezone je već ispisao istoriju. Nakon 120 godina postojanja klub je pod vođstvom Ćabija Alonsa osvojio prvu titulu, a taj uspjeh je sam vrh ledenog brijega impresivne sezone koju bi mogli završiti sa trostrukom krunom ako osvoje Kup (igraju finale protiv Kajzerslauterna) i polufinale Lige Evrope (protiv Rome).

Pored toga fudbaleri Bajera se mogu i pohvaliti nevjerovatnim nizom nepobjedivosti. Njihovih 45 utakmica bez poraza predstavlja rekord u ligama petice, prevazilazeći prethodnih 43 koje je postavio Juventus u sezoni 2011/12.

"Rekordi nisu nešto o čemu volim previše da razmišljam, ali kada ih ostvariš, pokušavaš da ih cijeniš i shvatiš da su posljedica mnogih dobrih stvari. Ne želimo da sebe previše opterećujemo time. Kada neko za deset godina obori taj rekord, čestitaćemo mu, ali za sada smo srećni zbog dobrih rezultata i sa mentalitetom koji imamo da se vratimo u teškim trenucima", rekao je Alonso.

Bajer ove godine ne zna za riječ „predaja“, a to se vidjelo i u posljednje dvije utakmice u kojima su „apotekari“ bili na rubu poraza. U revanšu četvrtfinala Lige Evrope protiv Vest Hema spasio ih je Frimpong golom u 89. minutu, dok su sinoć izbjegli poraz i od Borusije iz Dortmunda golom Josipa Stanišića duboko u sudijskoj nadoknadi.

Iako je tim Edina Terzića jedini u Bundesligi koji ove sezone nije doživio poraz od Bajera (u Leverkuzenu takođe bilo 1:1), teško da će moći da se zadovolji tom činjenicom. Gubitak dva boda u derbiju protiv novog šampiona Njemačke mogao bi skupo da košta ekipu u borbi za mjesto koje vodi u Ligu šampiona.

Izvor: Joachim Bywaletz / imago sportfotodienst / Profimedia

Proslava tog gola Stanišića, s cijelim stručnim štabom i igračima koji skaču na teren, ilustrovala je važnost nastavka niza bez poraza.

Nakon 30 odigranih kola Bundeslige, Leverkuzen ima 25 pobjeda te su samo četiri utakmice udaljeni od nevjerovatnog dostignuća – završavanja lige bez poraza.

Ukoliko tim Ćabija Alonsa izbjegne poraz protiv Štutgarta, Ajntrahta, Bohuma i Augzburga poći će im za rukome da urade ono što nije mnogo timova u ligama petice uspjelo. U 21. vijeku, samo su dva tima to postigla: Juventus u sezoni 2011/12 sa Konteom Pirlom, Bufonom, Kjelinijem u italijanskoj Seriji A, i Arsenal sa Vengerom, Anriem, Bergkampom, Vijerom, Piresom... u Premijer ligi 2003/04.

Prethodno je to uspio engleski Preston nort end u sezoni 1988/89 te naravno Arsenal u sezoni 2003/04. U Italiji je to pošlo za rukom Milanu pod vođstvom Kapela (1991/92), Juventusu (2011/12) i mnogo ranije Đenovi (1922/23) i Pro Verćeliju (1912/13). Kada je u pitanju Primera sezonu bez poraza imali su Atletik Bilbao (1928/29) i Real Madrid (1931/32). U Ligi 1 i Bundesligi niko još nije uspio da to učini, a kada je u pitanju šampionat Njemačke najbliže je bio Bajern u sezoni 2012/13 kada su Bavarci imali samo jedan poraz i to upravo od Bajera.

Bajer želi da se pridruži ekskluzivnom klubu u koji su nedavno ušli Crvena zvezda (2022/23 i 2020/21),Seltik (2016/17) i Rendžers (2020/21) iz Škotske, Slavija Prag (2020/21) iz Češke, Olimpijakos (2019/20) i PAOK (2018/19) iz Grčke i Porto (2010/11 i 2012/13) iz Portugala, ali niko iz liga petice još od pomenute ekipe Juventusa i sezone 2011/12.