Cijeli region se smije sumnjivoj utakmici u Budvi: "Ugasite fudbal, nek igraju košarku na penale" (VIDEO)

Šta se ovo desilo u Crnoj Gori? Cijeli region priča o meču Budve i Zete u kome se sve odigralo baš kako je odgovaralo objema ekipama.

Izvor: YouTube/MNE Sport TV/Screenshot

Utakmica niželigaškog fudbala između Budve i Zete privukla je veliku pažnju u regionu i mnogi misle da su po sredi "sumnjive okolnosti". U meču doigravanja za drugu crnogorsku ligu sve oči bile su uprte u Ibar, Budvu i Zetu, a Ibru plasman u viši rang nije donosila samo jedna kombinacija - da Budva i Zeta remiziraju sa četiri ili više golova, a ako se to i ne dogodi, da potom Budva ne pobijedi boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Šta se na kraju dogodilo? Upravo to. Nakon regularnog toka utakmice bilo je 3:3, a Budva je poslije boljeg izvođenja penala slavila 4:2. Zeta je inače kao gost vodila 3:0 već poslije pola sata, da bi do 54. minuta došlo do poravnanja rezultata. Od tada pa do izvođenja penala, nije se događalo gotovo ništa na terenu, pa su čak i navijači otišli sa tribina.

Na kraju, Budva je bila bolja u šutevima sa "kreča", pa su se oba tima plasirala u viši rang, dok će Ibar i naredne sezone igrati u trećoj crnogorskoj ligi. Da nije društvenih mreža, mnogi ne bi ni čuli za ovakva dešavanja u Crnoj Gori, pa su navijači (ne samo Ibra), burno reagovali i smatraju da je utakmica Zete i Budve unapred dogovorena. Zbog toga su se nakon svega nizali sljedeći komentari: "Ovo je ogledalo Crne Gore, sve ovako funkcioniše, svi vide a niko ne vidi", "Živjela crnogorska liga, pa ovo je sramota", "Treba ugasiti sve crnogorske lige, pa neka igraju košarku na penale".

Pogledajte i sami detalji sa utakmice i procijenite da li je bilo elemenata neregularnosti, a najviše se priča o golu Budve u 43. minutu