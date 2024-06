"Plavi" počeli pripreme: Daćemo sve da Željo bude tamo gdje treba da bude

Sportski direktor Željezničara Elvir Rahimić i šef stručnog štaba Denis Ćorić obratili su se medijima povodom početka priprema za predstojeću sezonu.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Adem Ćatić

Fudbaleri Željezničara počeli su pripreme za predstojeću sezonu, a na konferenciji obratili su se sportski direktor Elvir Rahimić i šef stručnog štaba Denis Ćorić.

Nije Željezničar prethodnih sezona uspijevao u namjerama da se vrati u vrh bh. fudbala, ali na "Grbavici" će učiniti sve kako bi se to promijenilo, iako pred novog trenera i igrače nisu postavljeni (pre)veliki ciljevi.

"Što se tiče samog cilja, rekao sam da ne želim nikakve bombastične izjave, ali želim maksimalan i profesionalan odnos. Želim da svi budemo bolji nego prošle godine. Ne bih se vraćao na to šta je bilo. Želim da gledamo boljeg, čvršćeg i hrabrijeg Želju i da ćemo napraviti dobre stvari. Da obećavam nešto, neću i ne želim", istakao je Ćorić.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Adem Ćatić

Dosadašnji strateg Posušja, koji je ovog ljeta preuzeo Željezničar, dobro poznaje sve rivale u ligi.

"Cijelu ligu poznajem vrlo dobro. Igrači koji su već tu nam mogu biti pojačanja i vjerujem da će svojim zalaganjem dokazati se meni i navijačima. Naravno da ćemo gledati da u hodu kompletiramo ekipu. Ja kao trener želim kvalitet, a ne kvantitet. Nismo izašli u Evropu, teško je onda i privući nekog igrača. U komunikaciji sam sa sportskim direktorom i ljudima u klubu, vjerujem da ćemo pokušati naći najbolje rješenje. Znam ko je Željo i šta znači svima."

Promijenio je sarajevski klub čak četvoricu trenera prošle sezone. Prvenstvo je započeo Nermin Bašić, pa je stigao Saudijac Abdulhakim Al-Tuvaiđri, nakon čega je za kormilom bio i Bruno Akrapović. Niko do njih nije se dugo zadržao, a sezona je okončana sa Dinom Đurbuzovićem kao privremenim rješenjem na klupi.

"Hvala Dini Đurbuzoviću na svemu što je napravio. Znam šta je napravio za Želju. U svoje ime i ime cijelog stručnog štaba, kapa do poda. Prvo što sam napravio je bio moj poziv prema Dini, telefonski. Rekao sam, Dino, čim dođem u Sarajevo, da sjednemo, jer ja Dinu izrazito cijenim kao čovjeka i trenera. On će nam biti na raspolaganju 24 sata. Od njega se može učiti, jer je DNK Želje. Drago mi je što ste postavili to pitanje. Sa Dinom imam dogovoren ručak. Radujem se tom susretu i Dino će ostati uposlenik kluba", poručio je Čorić.

Elvir Rahimić prvo se osvrnuo na igrače koji su završili igračke karijere, Edina Cocalića i Semira Štilića.

"Obavili smo razgovor sa svim igračima, pogotovo sa starijim, mogu reći legendama kluba. Uz jedan dogovor, odlučili smo da oni budu dio nas i u budućnosti. Nadam se da će ostati i Cocalić i Štilić, biće dio nas. Pokušaćemo da im nađemo mjesta gdje mogu najbolje da pomognu FK Željezničar. Da, ako Bog da, svi zajedno napravimo ono za što smo došli tu."

Svjestan je Rahimić da je pred njim i njegovim saradnicima ogroman posao.

"Prije svega, želimo jednu stabilizaciju kluba, finansijsku, marketinšku, igračku. Moramo napraviti jednu stabilizaciju. Kako se radilo prije, neće se raditi dok smo mi tu. Pokušaćemo sve da Željo bude tamo gdje treba da bude. Da vidimo jednog evropskog Želju. To je naš cilj i zato smo tu. Ovo što smo zatekli u klubu, nije dobro, ali zato smo tu, da ispravimo to i napravimo dobar fundament za budućnost. Naši navijači su željni uspjeha i evropskih utakmica na 'Grbavici'", poručio je Rahimić.

Željezničar je danas predstavio i prva pojačanja. Nakon Bože Vukoje, ugovore su potpisali i Ivan Đorić (28), dosadašnji fudbaler Igmana, te Azur Mahmić (21), koji je otkupljen od Veleža, nakon što je prošlu sezonu proveo na "Grbavici" kao posuđen igrač.

(MONDO)