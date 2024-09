Do juče saradnici, sad u sukobu! Piksi odgovorio: Imam ja većih problema, oni neka vrijeđaju!

Selektor Dragan Stojković Piksi poslije meča sa Španijom govorio je i o kritikama upućenim na njegov račun.

Izvor: MN PRESS

Srbija je odigrala odlično na meču sa Španijom na otvaranju Lige nacija i srpski tim je remizirao bez golova. Prije meča smo vidjeli nove promjene u Fudbalskom savezu Srbije, otišli su prvi čovjek sportskog sektora Miroslav Tanjga i Jovan Šurbatović sa pozicije generalnog sekretara.

Nakon odlaska su se oglasili i čuli smo ozbiljne kritike na račun selektora Dragana Stojkovića Piksija. Bilo je riječi o tome da se okružio podobnima, kao i da je nestručan i sujetan. Na takve napade Stojković je poslije meča sa Španijom odgovorio tako što je rekao da ne želi da gubi vrijeme na takve priče. Ima većih briga.

"Stavljaju moje ime u kontekst... Neću da gubim vrijeme, da repliciram nikome, ali nemojte to da radite, ne prikazujte me onako što nisam, ne zanima me. Ovo me interesuje i ono u Kopenhagenu za koji dan, da vidimo u kakvom su stanju Vlahović, Mitrović, igrači koji nisu sa nama, pa i neki drugi možda. Lupam glavu koga ću pozvati, kako da izvedem tim, ko će igrati, imam toliko svojih problema na tom planu, još mi fali da me gurate u nešto što nisam, to nema smisla, nisam to zaslužio", rekao je Dragan Stojković Piksi pa nastavio:

"To koga mijenjaju, šta me to interesuje? Ko će doći, otići, ko neće, ja kao trener, selektor ovdje odlučujem u ovom dijelu i to će tako biti, dok god budem selektor. To je fokus. Ali naravno da nije lako sve to gledati, iako ja iskren da budem niti čitam niti pratim, ali čuješ šta kažu, ovaj te vrijeđao, kritikovao, ispljuvao, izvrijeđao..."

Kao što je prije meča sa Španijom rekao da neće nikoga da vrijeđa, takvu je poruku poslao i nakon utakmice. "Ako to nekog čini srećnim, neka nastavi. Ja neću nikoga vrijeđati, to mi vaspitanje ne dozvoljava i uvijek biram da ne vrijeđam, nego da budem vrijeđan", završio je selektor Dragan Stojković Piksi.