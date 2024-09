Igrači Zvezde znaju - Superliga je najvažnija: Vladan Milojević otkrio da li će pojačanja odmah igrati

Crvena zvezda za sada razmišlja samo o srpskom fudbalu, iako poslije Napretka u Beograd dolazi Benfika.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde u subotu od 20.00 časova na najvećem srpskom stadionu igraju protiv Napretka iz Kruševca, a to će biti prilika i da Vladan Milojević pokaže navijačima tri pojačanja koja su stigla u samom finišu prelaznog roka. Osim toga će meč obilježiti 61. rođendan stadiona "Rajko Mitić", odnosno oproštaj navijača od frontmena "Riblje čorbe" Bore Đorđevića.

Dok će atmosfera biti svečana, Vladan Milojević nema luksuz da razmišlja o usputnim stvarima. On je fokusiran na narednog rivala, a po njegovim riječima i igrači Crvene zvezde znaju da je Superliga Srbije najbitnije takmičenje koje igraju. Zbog toga Benfika i dalje nije u mislima nikome u timu.

"Igramo na domaćem terenu i znamo šta hoćemo. Imali smo probleme u reprezentativnoj pauzi, jer je dosta igrača bilo sa nacionalnim timovima i kasno su se vratili. Treba nam dobra i takmičarska utakmica, a s obzirom na kvalitet Napretka, vjerujem da će tako i biti. Imaju sjajan kolektiv, dobro su formirani i vođeni. Nekoliko zanimljivih i brzih igrača i zaista su popunjeni lijepo na svim pozicijama. Utisak mi je da mogu da naprave problem svakom, pogotovo ako se ne uđe koncentrisano u meč. Konkretno, Napredak je mnogo toga promijenio u igračkom kadru u odnosu na prošlu godinu, ali su i dalje kvalitetni veoma. Moramo da budemo koncentrisani", počeo je Milojević.

Prva sljedeća utakmica je najvažnija, tako da se o Benfici još uvijek ne razmišlja. "Profesionalizam je da se bude fokusiran na prvu sljedeću utakmicu, odnosno Napredak. Uspevali smo to do sad, a igrači znaju moj stav da je prvenstvo najvažnije takmičenje. Naravno, i Liga šampiona nam donosi mnogo, ali u ovom trenutku je u fokusu Napredak", rekao je Milojević koji je najavio nastup pojačanja Zvezde: "Dosta dobro su spremni. Radonjić polako dolazi do ritma, a Krunić i Silas su u takmičarskoj formi. Glazer je dobro radio ove dvije nedjelje, ali ćemo vidjeti ko će braniti. Razgovaraću sa njim i sa trenerom golmana Dušanom Gašićem."

Trener Crvene zvezde nada se da će navijači ispuniti tribine zbog rođendana stadiona, ali i zbog oprotšaja od Bore Đorđevića. "Nadam se velikoj posjeti. Napustio nas je veliki zvezdaš Bora Đorđević. Ostavio je dubok trag... Odrastao sam uz njegove pjesme i moja mladost je vezana za grupu "Riblja čorba". Znam da će naši navijači doći na utakmicu u velikom broju, i ovom prilikom ih i pozivam da to učine", podvukao je Milojević.