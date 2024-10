"To je nepoštovanje, nemoj slučajno da ponoviš tako nešto": Italijan razbjesnio Ronalda i dobio prijeteću poruku

Antonio Kasano otkrio je da ga je Kristijano Ronaldo zvao zbog kritika koje mu je uputio.

Antonio Kasano ne voli Kristijana Ronalda i to ne krije. Prije nekoliko nedjelja je izjavio da "Portugalac ne zna da igra fudbal i da ne umije da razigrava saigrače". Ta izjava se nikako nije dopala jednom od najboljih igrača u istoriji fudbala i navodno je on na to reagovao tako što je zvao kontroverznog Italijana.