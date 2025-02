Katastrofa Feđe Dudića i Kragujevčana: Zvezda pregazila Radnički, a moglo je i ubjedljivije!

Derbi kola u Superligi igrali Crvena zvezda i kragujevački Radnički, ali šampion je deklasirao goste (6:0).

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde dočekali su Radnički iz Kraguejvca u 22. kolu Superlige, a meč timova koji su pred ovu rundu bili prvi i treći na tabeli nije ni ličio na derbi. Golovima Seola Jung Vua, Šerifa Endiajea, Felisija Milsona, Radeta Krunića i Mirka Ivanića koji je pogodio dva puta aktuelni lider Superlige stigao je do ubjedljivih 6:0. I moglo je da bude više...

Istina, prijetio je i Radnički nekoliko puta, pokušavao da savlada Gutešu preko rezerviste Mirčetića koji se najviše istakao, ali je tim Feđe Dudića ostavio blag utisak u Beogradu. Na drugom kraju terena izgledali su potpuno nemoćno kada god bi Zvezda krenula ka golu, pa su ih samo sreća i golman Marko Milošević spasli ubjedljivijeg trijumfa - možda nećemo pretjerati ako kažemo da su crveno-bijeli mogli do dvoicfrenog broja golova večeras.

Crvena zvezda ostaje lider Superlige i nakon ove runde, sa 64 osvojena boda iz 22 meča, a Partizan ima čak 22 boda i jednu utakmicu manje. Trećeplasirani tim u elitnom rangu srpskog fudbala je lučanska Mladost koja za Zvezdom kasni čak 28 bodova. Radnički iz Kragujevca je na četvrtom mjestu, ali bi pobjedom u kolu koje i dalje traje OFK Beograd mogao da ih prestigne na tabeli.

"Čestitam publici koja je došla po hladnom vremenu. Odigrali smo dobru, kvalitentu utakmicu. Zadovoljan sam. Ima elemenata uhvatimo još nešto. Apsolutno smo zaslužili pobjedu", rekao je nakon meča trener "crveno-bijelih" Vladan Milojević.

Naravno da strateg Kragujevčana Feđa Dudić nije bio zadovoljan.

"Posljednja dva puta su utakmice bile riješene u 20 minuta, sada smo izdržali do 30. Dva brza gola okrenula su utakmicu, početkom druog dijela su je završili. Nismo bili konkurentni. Išli je jednosmjerno, iako smo mogli smanjiti. Zvezda je od 30. do 90. minuta pokazala da je ligu iznad nas. Iako smo imali problema, nisam očekivao da će biti ovako.Treba protiv dobrog rivala vidjeti mane, da vidimo da nismo dobri koliko mislimo i da se spustimo na zemlju. Čestitam sudiji na vrhunskom suđenju, i kad izgubimo 6:0 to treba pohvaliti", rekao je Dudić.