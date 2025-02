Aldo Kalulu otkrio najveći problem Crvene zvezde: Partizan osvojio bod jer je znao gdje da napadne

Crvena zvezda nije pobijedila u derbiju jer je njen fudbaler napravio dvije velike greške u ključnim momentima.

"Vječiti" derbi između Crvene zvezde i Partizana završen je bez pobjednika (3:3), a slađi bod odlazi u Humsku. Nemanja Nikolić je pogodio sa bele tačke u nadoknadi vremena, nakon što je Timi Maks Elšnik napravio penal nad Bibarsom Natho. Izraelac se maestralno uvukao između slovenačkog reprezentativca i lopte, a svemu je prethodila dobra akcija crno-bijelih.

Mateja Stjepanović je poslao sjajnu loptu u dubinu za Alda Kalulua, koji je još jednom uspio da prevari lijevog beka Crvene zvezde. Ebenezer Anan bio je najslabiji pojedinac u crveno-bijelom taboru jer jer je na ovom meču direktan krivac za dva pogotka gostujućeg tima - između ostalog i za treći, koji je postavio konačan rezultat. Nekadašnji lijevi bek Bolonje i Novog Pazara premalo koncentracije imao je kada god je trebalo čuvati krilnog napadača Partizana.

Akcija za treći gol Partizana počela je od Mateje Stjepanovića koji je poslao sjajnu dubinsku loptu ka Kaluluu, a krilni napadač nije stigao u prvom kontaktu da je obradi i pošalje pred gol. Iz drugog pokušaja je uputio loptu ka saigračima, na kraju je ona stigla do Elšnika, pa je zatim izboren penal, ali pre svega toga treba obratiti pažnju na greške Anana. Lijevi bek Crvene zvezde u samom začetku akcije ima pogrešnu poziciju na terenu i to shvata prije nego što je Stjepanović uputio pas. Ipak, on svoje loše postavljanje koriguje još slabijim pozicioniranjem - umjesto povlačenja prema golu, koje bi spriječilo Kalulua da napadne prostor, Anan ide ka fudbaleru Partizana i tako otvara ogroman prostor iza svojih leđa. Kompletnu situaciju možete pogledati na snimku ispod:

Vladan Milojević je nakon meča istakao da nije ljut na svoje igrače, uprkos tome što nisu pobijedili najvećeg rivala. "Ne mogu da budem ljut na njih. Crtano je šta će da se desi. To je ono što mogu da budem ljut. Ali opet, ne mogu da budem jer je to iskustvo. Anan je dijete koje je igralo u Novom Pazaru i OFK Beogradu. Imamo Velju i Đurića, to nam je zadnja linija", rekao je Milojević i dodao: "Imam povjerenja u njih, ne mislim da smo nešto loše odradili, ali Partizan je dobra ekipa sa dobrim igračima i pojedincima što se vidjelo i danas. Nisam ljut, gledam ih kao svoju djecu".

Iako je jasno da trojica mladih fudbalera u poslednjoj liniji nisu odigrali impresivne mečeve, Anana je atmosfera "pojela" više nego štoperski tandem. Povremeni reprezentativac Gane jedan je od krivaca i za prvi gol Partizana, pošto je ostao na "ničijoj zemlji" tokom akcije u ranoj fazi meča.

Partizan je u igru želio da ulazi dugim loptama ka krilnim napadačima, a da zatim Ibrahim Zubairu i Aldo Kalulu napadnu prostor. U jednoj od takvih situacija Milan Roganović je prišao skroz do klupe Crvene zvezde i izvukao Ebenezera Anana na polovinu terena, da bi Nikola Simić preko njega poslao izuzetno precizan pas u prostor. Samo jednim trzajem tijela Aldo Kalulu je stekao ogromnu prednost - levi bek Zvezde krenuo je unaprijed da bude spreman za pas ka Roganoviću, dok je potpuno zaboravio na prostor iza leđa.

Kao i u situaciji koju smo analizirali ranije u tekstu, Timi Maks Elšnik je pokrivao iskakanje lijevog beka Crvene zvezde. Aldo Kalulu je uspio da stekne poziciju pored dvojice čuvara i da uputi centaršut na drugu stativu gdje je Ibrahim Zubairu nadmudrio Seola Jung Vua i postigao prvi gol na meču. U trenutku kada je lopta upućena u prostor Kalulu je već imao desetak metara prednosti u odnosu na Anana, a ona se i povećala jer je momak iz Gane morao da se okrene i krene u trk ka svom golu.

Nije se Ebenezer Anan previše istakao ni kada je reč o tom trku ka svom golu - u jednom trenutku se videlo da u laganom ritmu pomaže svojoj odbrani, a u kazneni prostor stigao je tek kad se Kalulu spremio da pošalje loptu na drugu stranu. Ni u jednom trenutku akcije nije bio blizu da sačuva desno krilo Partizana.

Ne znamo da li su ove odluke na terenu Ananove ili mu je Vladan Milojević dao instrukcije da ostavlja mnogo prostora Kaluluu i da bude visoko na protivničkoj polovini, ali je očigledno da lijevi bek Crvene zvezde ima problema sa održavanjem koncentracije u defanzivnim akcijama.

Kada na to dodamo da nije pretjerano namučio Milana Roganovića, iako mu je Mirko Ivanić često otvarao prostor po cijeloj lijevoj strani Zvezdinog napada, jasno je da Ebenezer Anan nije položio test na utakmici protiv najvećeg rivala. Nekoliko krupnih grešaka u odbrani i bez konkretnog učinka u napadu - gdje je češće bio - mogu da se pravdaju samo godinama i neiskustvom.

Ko je Ebenezer Anan?

Povremeni reprezentativac Gane sa dva nastupa za seniorsku selekciju te afričke zemlje svojevremeno je igrao za mladi tim Bolonje. Poslat je na pozajmicu u niželigaša Imoleze, zatim se vratio u klub i odigrao po jedan meč u Seriji A i Kupu Italije. Prvo iskustvo van Italije dogodilo se kada je neočekivano stigao u Novi Pazar.

Pojačao je Novi Pazar u leto 2023. godine, na jednogodišnju pozajmicu, sa pravom otkupa na kraju sezone. Nakon dobre sezone i 32 odigrana meča Pazarci su ga kupili za 350.000 evra, ali samo kako bi ga za 550.000 evra prodali Crvenoj zvezdi ubrzo nakon toga. Prvi dio tekuće sezone proveo je na pozajmici u OFK Beogradu gdje je odigrao 19 mečeva i četiri puta asistirao, a zatim je u zimskom prelaznom roku stavljen na raspolaganje Vladanu Milojeviću.

Crvena zvezda je u njemu vidjela dugoročno rješenje za hronične probleme na mjestu lijevog beka. Milan Rodić je godinama bio prvi izbor na tom mjestu, Zvezda nije uspjevala da mu pronađe adekvatnu zamjenu, a na kraju ni njegovog nasljednika kada je postalo jasno da bivši reprezentativac Srbije više ne može da izdrži tempo mečeva u Ligi šampiona.