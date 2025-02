Darko Maletić za MONDO: Rapid nesumnjivo najveći klub Austrije, ali zašto Borac ne bi prošao dalje?

Nekadašnji fudbaler Borca Darko Maletić tokom igračke karijere branio je boje i bečkog Rapida, sljedećeg protivnika banjalučkog kluba u osmini finala Konferencijske lige.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Darko Maletić je imao respektabilnu fudbalsku karijeru.

Osim matičnog banjalučkog Borca, nastupao je još za ruske klubove Zenit St. Peterburg, Šinjik Jaroslavl i Irtiš Pavlodar, rumunski Vaslui, beogradski Partizan, njemački Koblenc, kazahstanski Aktobe i bečki Rapid, koji je bio njegov prvi inostrani tim.

Upravo će Austrijanci biti protivnik Borca u dvomeču osmine finala Konferencijske lige, prvi duel igra se u Banjaluci 6. marta, a revanš je sedam dana kasnije u Beču, gdje je Maletić proveo jednu polusezonu i odigrao 13 utakmica.

Iako je poslije šest mjeseci napustio Rapid i prešao u slovenački Publikum iz Celja, ponosan je što je u karijeri igrao za najveći austrijski klub.

"Napustio sam Borac 2001. godine i prešao u Rapid. Bio je to jedan veliki korak u karijere za mene, na žalost ostao sam samo polusezonu, imao sam opciju šest mjeseci plus dvije godine, koje na kraju klub nije iskoristio. Ali, opet srećan sam što sam bio dio takvog velikana, daleko najvećeg kluba u Austriji. Iako je Red Bul Salcburg u posljednje vrijeme preuzeo primat, Rapid je klub sa najviše navijača i najtrofejniji klub u istoriji. Za austrijske prilike nesumnjivi gigant u svakom smislu", rekao je Maletić na početku razgovora za MONDO.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Maletić vlasnik jednog evropskog rekorda Posebno je zanimljiv podatak da je Darko Maletić nastupao u tadašnjem Kupu UEFA za pet klubova iz pet različitih zemalja (Rapid Beč, Publikum Celje, Zenit, Partizan i Aktobe), što predstavlja svojevrsni rekord.

Borčev rival nije dobro počeo ovog proljeća jer je zabilježio tri vezana poraza, posljednji od LASK-a (2:1), kojeg je Borac pobijedio ove sezone u Konferencijskoj ligi (1:0).

"Imaju problema na početku proljećnog dijela u prvenstvu, u Evropi su igrali bolje, ali protivnik je apsolutno po mjeri Borca. Borac je pokazao protiv LASK-a, APOEL-a ili Ferencvaroša da se može ravnopravno nositi s timovima tog ranga. Pobijedio je Kiprane i Austrijance, s Mađarima odigrao neriješeno, pa sigurno i s Rapidom može da igra, posebno jer je druga opcija u žrijebu bila Fiorentina. Zašto ne bi Borac mogao da prođe? Osim toga, Banjalučani sada maju apsolutno veliko samopouzdanje i siguran sam da će momci iskoristiti ovaj dvomeč da uđu kako treba bez prevelikog respekta. Nije nerealno da preskoče i ovu prepreku".

Maletić se prisjetio kad je tek došao u Rapid, trebao je da zaigra sa legendarnim fudbalerom Crvene zvezde i Milana Dejanom Savićevićem, ali je aktuelni predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore upravo te godine završio karijeru.

"Bukvalno sam došao u Rapid kad je Dejo prestao da igra. Bilo je priče da će nastaviti, ali na žalost nisam imao sreću da zaigram zajedno s njim. To mi je baš ostao žal jer je i u Beču čuda činio na terenu i svi su bili oduševljeni. Kad sam ja igrao, trener nam je bio Lotar Mateus, pa nam je Dejan došao u posjetu. Upoznao sam ga kad je došao da se pozdravi. Ušao je u svlačionicu a mi igrači smo bukvalno stajali mirno. Sa Mateusom je pričao na italijanskom jeziku o periodu dok su obojica igrali u Seriji A, Savićević za Milan, a Lotar za Inter".

Izvor: Votava / brandstaetter images / Profimedia

I aktuelni kapiten crveno-plavih Srđan Grahovac nastupao je za Bečlije i to u dva navrata.

"Grahovac je ostavio puno dublji trag od mene u Rapidu, bio je duži period. Kad je odlazio iz Borca, tražio je savjet i ljudi iz kluba su mene pitali za njega, što sam i njemu lično preporučio. U tom trenutku Rapid je za Srđana bio najbolja moguća opcija. Imao je bolju startnu poziciju zato što je bio kapiten mlade reprezentacije BiH, a i sa Borcem je uzeo titulu. Na žalost, ja sam išao nekim drugim putem, morao sam ići i na probu, pa ušao na manja vrata... Ne kažem da je to on iskoristio, ali imao je bolju startnu poziciju. Jako mi je drago zbog njega jer je apsolutno zaslužio i nadam se da će se oporaviti do utakmice s Rapidom. Nema sumnje da bi mu značilo da zaigra opet na 'Alijanc' stadionu", zaključio je Maletić.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Maletić je igrao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, upisao je 18 nastupa i postigao jedan gol. Debitovao je 2007. pod vođstvom selektora Fuada Muzurovića, u utakmici protiv Norveške, a bio je strijelac protiv Albanije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2012. kada je selektor "zmajeva" bio Safet Sušić.

Nakon što je okačio kopačke o klin, postao je trener i s klupe samostalno vodio Laktaše, mrkonjićku Slobodu, Željezničar iz Banjaluke i Ljubić iz Prnjavora, a bio je i član stručnog štaba u banjalučkom Borcu.

