"Kad ne budem poštovao Srbiju, protjerajte me": Emotivno izlaganje Feđe Dudića pred novinarima!

Trener Radničkog iz Kragujevca Feđa Dudić imao je zanimljivo i emotivno izlaganje na konferenciji.

Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca savladali su (2:0) Novi Pazar u 25. kolu Superlige Srbije i tako sebi učvrstili treću poziciju na tabeli. Tim Feđe Dudića nalazi se u odličnoj formi i jedan je od rijetkih koji redovno osvaja bodove, pa ne čudi veliki skok koji su napravili iako prvenstvo nisu počeli na najbolji način.

Pred meč protiv Novog Pazara igrači kragujevačkog Radničkog imali su i dodatni motiv da stignu do pobjede, jer smo tokom nekoliko dana gledali medijski rat dva tima. Novi Pazar se oglasio saopštenjem u kojem je istaknuto da su se međusobni odnosi dva kluba pokvarili od dolaska Feđe Dudića na klupu tima iz Šumadije.

Stručnjak iz Bosne i Hercegovine odgovorio je na takve optužbe, a o Novom Pazaru i svojoj ulozi u srpskom fudbalu naširoko je pričao i nakon što je pobijedio sada već velikog rivala. Na konferenciji za štampu održanoj nakon meča koji je na programu bio u četvrtak popodne, Dudić je pričao i o odnosu sa Zvezdom i Lalatovićem, mišljenju o Superligi i razlozima da bude protjeran iz Srbije

"Došao sam ovdje prije godinu i po dana, mislim da zaista radim pošteno i časno i zajedno sa ovim ljudima i igračima radimo nevjerovatne stvari. Neki ljudi znaju to da cijene, a neki ne znaju. Da smo 15. na tabeli Feđa Dudić ne bi smetao nikome. Ne bi se uopšte bavili, rekli bi 'nebitan', ne bi me niko prozivao. Svjestan sam da sam napravio grešku odlaskom u emisiju gdje se govorilo o Zvezdi i Partizanu, a ja odlučio da kažem nešto što se mene ne interesuje. I tu sam rekao da sam napravio grešku, izvinio se, nije moje da komentarišem to, svjestan sam bio", počeo je obraćanje Dudić.

Trener fudbalera Radničkog iz Kragujevca Feđa Dudić, stručnjak iz Bosne i Hercegovine.

Po njegovim riječima, mnoge stvari o kojima se priča su preuveličane.

"Žele da nametnu sve vrijeme neki sukob između mene i kolege Milojevića, ali on ne postoji. Evo sad smo gostovali kod Zvezde, ljudi su nas dočekali kako dolikuje najvećem, velikom, vrhunskom klubu, pobijedili nas, vidjeli smo da nismo tu utakmicu bili na njihovom nivou, ispratili su nas, pohvalio sam suđenje", rekao je trener Radničkog i dodao:

"Svi dalji repovi koji se vuku i lijepe, lijepe se na osnovu Zvezde. Ako je Zvezda sad napala Feđu i Radnički, sad imamo i mi pravo. Donesite argumente, ljudi. Donesite argumente zbog čega to radite? Evo sad, reći ću i u javnosti kad je bio sukob sa kolegom Lalatovićem. Znači pozvali su me iz policije da podnesem krivičnu prijavu. Otišao sam u policiju, evo tu je moj sekretar Ivan, može potvrditi, ima papir, i tamo sam rekao da apsolutno ne želim podnijeti nikakvu krivičnu prijavu, da jednostavno shvatam da je sve bilo u žaru borbe, da mu opraštam i da idemo dalje. Je l' ne valja tu Feđa Dudić? Jesam li mogao da naštetim kolegi? Ne, htio sam da shvati da razumijem da je to bilo u žaru borbe, da mu opraštam i da čovjek nastavi da se bavi svojim poslom".

Feđa Dudić je istakao da medijima u Bosni i Hercegovini govori kako je Superliga kvalitetnija od tamošnje Premijer lige. To je njegov način da pokaže poštovanje zemlji u kojoj radi, a kada to ne bude slučaj - predlaže da bude deportovan i da mu se zabrani ulaz u Srbiju!

"Nekome smeta kako ja vodim svoje utakmice? Pa šta bi trebalo? Imate neke trenere koji stoje, neke koji skaču, ja sam takav, temperamentan, prihvatili su me mnogi, takav sam kakav jesam. I sljedeći put kad me neko prozove bez argumenata, biće tužen. Advokati me zovu i pozivaju već nekoliko puta da podnesem tužbu protiv pojedinih ljudi koji me prozivaju bez ikakvog argumenta. Sljedeći put hoću sigurno", ističe Dudić i dodaje:

"Želim da se priča o mom radu i neradu u Srbiji, a ne da se nameću neke priče koje nemaju veze s vezom. Prvi put kad ne budem poštovao ovu ligu i državu, protejrajte me. Recite 'ovaj čovjek više ne može da uđe u državu'. Mislim da sam dosta uradio na reklamiranju, kad odem i kažem za medije u Bosni i Hercegovini da je puno bolja liga u Srbiji. Mislite da to tamo godi da se čuje u Bosni i Hercegovini, ali ja kažem realno kako jeste. Pohvalim svakoga koga treba pohvaliti, ali uvijek ispadnem kriv".

Podsjećamo, Feđa Dudić je sa Radničkim iz Kragujevca prethodne sezone izborio istorijski plasman u Evropu, ali je doživio debakl protiv Mornara iz Bara u kvalifiakcijama za Konferencijsku ligu. Ove sezone Radnički igra još bolje u elitnom rangu srpskog fudbala, pa bi narednog ljeta mogao da dobije priliku da popravi utisak na međunarodnoj sceni.

