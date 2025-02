Denis Ćorić pred Posušje: Igrači su svjesni koji grb nose

Željezničar u nedjelju gostuje u Posušju, a Denis Ćorić vraća se na mjesto sa kojeg je prošle godine otišao upravo na "Grbavicu".

Izvor: Promo/FK Željezničar Sarajevo

Dok se igrači zabavljaju, a na "Grbavici" planiraju izgradnju južne tribine vrijedne 4,7 miliona evra, stručni štab Željezničara na čelu sa Denisom Ćorićem razmišlja o narednom protivniku - Posušju.

Sarajevski "plavi" gostuju na stadionu "Mokri dolac", a meč u Posušju zakazan je za nedjelju od 13 časova. Streg Željezničara vraća se na mjesto koje ga je "preporućilo" Sarajlijama. Upravo je iz Posušja u ljeto prošle godine prešao na "Grbavicu".

"U nedjelju idemo na 'Mokri dolac'. Odigrali smo utakmicu u Kupu gdje smo skoro riješili prolaz u polufinale i sigurno nam je ta utakmica dala na samopouzdanju. Što se tiče utakmice u Posušju, znamo da nas očekuje jedna teška utakmica, zahtjevna, gdje, po mom skromnom mišljenju, ekipa Posušja posjeduje dosta dobar kvalitet s obzirom na bodovno stanje. Moje lično mišljenje je da oni zaslužuju puno više, ali ne bih puno o njima, znate i sami da ja ne volim puno pričati o protivniku, fokusiran sam uvijek na svoju ekipu. Tako da se nadam da ćemo mi biti pravi gore", poručio je Ćorić, a prenosi klupski sajt.

Neće Željezničar biti kompletan.

"Činjenica je ta da imamo dosta kartoniranih, dosta povrijeđenih i evo do sutra praktički nećemo znati ko će nam u autobus da uđe. Sigurno da me u Posušju vežu jedne lijepe, prekrasne uspomene, jedna prava sportska sredina i ja se nadam prije svega da ćemo mi gore odigrati jednu dobru utakmicu, da ovi momci koji će dobiti priliku da budu svjesni koji grb nose, kakav grb nose i šta predstavljaju. Ja se nadam da će oni to na terenu pokazati i da se vratimo neporaženi. To nam je cilj", jasan je trener "Želje".

Sarajevski tim neće imati podršku u Hercegovini.

"Čuli smo svi da navijači neće biti u Posušju. Ovom prilikom apelujem da institucije što prije to riješe. Svi dobro znamo kakve navijače Željo ima i šta oni nama predstavljaju. Tako da se nadam da će se to brzo riješiti i očekujem navijače na tribinama gdje su oni nama bukvalno 12-13. igrač. Za kraj, opet, nadam se jednoj kvalitetnoj utakmici uz kvalitetne uvjete, nadam se i prelijepom vremenu. Na kraju nek bolji pobijedi."