Tudor o Vlahoviću i Kolo Muaniju: "Volio bih da ih vidim da igraju zajedno"

Igor Tudor bi volio da vidi u napadu Juventusa Srbina i Francuza.

Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Trener Juventusa Igor Tudor rekao je da bi Dušan Vlahović (25) mogao da zaigra u tandemu sa francuskim napadačem Randalom Kolo Muanijem (26).

"Na terenu vidim da dobro rade i nisam zabrinut, iako još nisu dali gol. Naći će način da pruže svoj doprinos do kraja sezone. Kada budemo imali više balansa, volio bih da ih vidim da igraju zajedno. Siguran sam da bi to moglo da bude izvedeno", kazao je Tudor na konferenciji pred meč protiv Lećea u subotu od 20.45.

Pozajmljeni centarfor Pari Sen Žermena Randal Kolo Muani stigao je ove zime u ekipu na pozajmicu i u mandatu prethodnog trenera Tijaga Mote odmah istisnuo Srbina. Nakon dolaska Igora Tudora prošlog mjeseca, u dvije utakmice prednost je na mjestu prvog centarfora dobio Vlahović - protiv Đenove (1:0) je odigrao cijeli meč, a protiv Rome (1:1) je u 68. minutu ustupio mjesto Muaniju.

Kolo Muani istisnuo Vlahovića čim je stigao

Izvor: EPA, Alessandro Di Marco/ANSA

Muani je u Juventusu do 30. juna na pozajmici i do tada će biti donesena odluka o njegovom ostanku. Prema ranijem pisanju Gazete delo Sport, Juventus ima opciju da zadrži Muanija na pozajmici i do 2026. godine, a i mogućnost da ga kupi za 45 miliona evra.

Pari Sen Žermen samo želi da "izvuče" bar dio novca koji je uložio u njega 2023. godine, kada ga je doveo iz Ajntrahta za vrtoglavih 90 miliona evra. U ovom trenutku njegova cijena je 65 miliona, ali Juventus neće moći da investira toliko novca u njegovo dovođenje "na neodređeno".

Od dolaska u klub, Kolo Muani dao je pet golova u 12 nastupa.

Uskoro pada odluka o Vlahoviću

U međuvremenu, sigurno će biti riješen i status Dušana Vlahovića, o kome već mjesecima u Italiji pišu najave da bi mogao da ode iz Torina.

Njegov ugovor sa "starom damom" ističe u junu naredne godine, a ove sezone prolazio je i kroz probleme sa povredama i kroz oscilacije u formi, pa je od Nove godine samo dva puta bio strijelac u Seriji A. Od starta takmičarske godine nastupio je 36 puta za Juve i dao 14 golova, uz tri asistencije.

Do kraja sezone, Juventus će odigrati još sedam utakmica, zaključno sa gostovanjem Veneciji 25. maja u posljednjem kolu. Do tada će ulog "stare dame" biti ogroman, jer će se boriti za plasman u Ligu šampiona sa odličnim rivalima, Atalantom, Bolonjom, Lacijom, Romom...