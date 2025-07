Počela "otimačina" za Vanju Milinković-Savića: Sve je spreman da odbije zbog jednog kluba

Vanja Milinković-Savić ide u Napoli, iako ga zove i Lids junajted i nudi više novca.

Izvor: EPA/Alessandro Di Marco

Vanja Milinković-Savić trebalo bi ovog ljeta da promijeni klub i za njega ima nekoliko interesenata, ali njegova želja je samo jedna - želi u Napoli po svaku cijenu. Pisalo se o interesovanju Mančester junajteda, Milana, čak je i Lids junajted u posljednje vrijeme "iskočio" kao jedan od glavnih kandidata, što je zapravo i zabrinulo Milinković-Savića.

Iako je Napoli šampion Italije, ne može da se kaže da ima mnogo novca, pa tako dok čeka da proda Viktora Osimena u Tursku, pokušava da sklopi novi i bolji tim Antoniju Konteu. Do sada su stigli Kevin de Brujne, Luka Marijanuči, očekuje se svakog trenutka da potpišu i Noa Lang (PSV) i Sam Beukema (Bolonja), a transfer Vanje Milinković-Savića u uskoj je vezi i sa dolaskom Sirila Engonga u Torino.

U takvim situacijama, kada je na pomolu "trampa i doplata", zna da zapne oko transfera i zato se Lids junajted "prišunjao" i ponudio više novca od Napolija za Vanju Milinković-Savića.

Klauzula srpskog golmana za transfer u Italiji je 19 miliona evra, oko 25 je za odlazak u inostranstvo, što je Lids spreman odmah da plati. Međutim, Milinković-Saviću se ne ide u redove novog člana Premijer lige, kako zbog samog kvaliteta tima, tako i zbog selidbe u Englesku.

Podsjetimo, Vanji Milinković-Saviću ugovor ističe za godinu dana i zato će otići iz Torina u kome je još od 2017. godine. Sakupio je 158 nastupa u tom periodu i godinama važi za jednog od najboljih golmana u Italiji.

Zašto Vanja ne igra za Srbiju?

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Iako je jedan od najboljih golmana u Italiji, Vanja Milinković-Savić "stao" je na 19 nastupa za Srbiju. Posljednji poziv dobio je za Ligu nacija prošlog septembra, kada se pojavio na okupljanju i obavijestio selektora Piksija da je povrijeđen i da ne može da brani, nakon čega više nije bio na spisku.

"Golman Vanja danas nije na spisku, što ne znači da neće biti. Odluka je naša takva da su tu Rajković, Petrović i Jovanović koji po meni zaslužuju mjesto u reprezentaciji. Što se tiče drugog brata, prije objavljivanja spiska ja sam obavio razgovor sa njim, i mogu da kažem da je ista meta isto odstojanje kao u prethodnom periodu. Ostaje pri stavu da još uvijek nije psihički spreman da igra za reprezentaciju i za mene je to dovoljno bilo. Da li su oni završili, ja to ne znam. To ćemo vidjeti u daljem periodu koji je ispred nas", rekao je prije nekoliko mjeseci Piksi.