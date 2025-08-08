Lider Barselone bježi iz kluba zbog Kristijana Ronalda: Odlazi bez evra odštete, našao rupu u ugovoru

Injigo Martinez bi bez obeštećenja mogao da napusti Barselonu i zaigra za Al Nasr.

Izvor: EPA/Enric Fontcuberta

Loše vijesti se nižu jedna za drugom za Barselonu. Nakon što je izbila svađa kluba sa kapitenom Markom Andreom Ter Štegenom sada odjednom bez obeštećenja odlazi jedan od najstandardnijih prvotimaca štoper Injigo Martinez.

Iskusni Baskijac, koji je prije dvije sezone stigao iz Atletik Bilbaoa, prošle sezone bio je najstandardniji štoper, ali navodno je sve dogovorio za odlazak u Al Nasr. Tim Kristijana Ronalda doveo je Žoaoa Feliksa, a sada hoće da upare Martineza sa Ajmerikom Laportom. Inače je Martinez u Bilbao i došao kao zamjena za Laporta koji je te 2018. otišao u Mančester siti.

Otkrivena je nevjerovatna klauzula u Martinezovom ugovoru koja omogućava iskusnom 34-godišnjem štoperu da bez ikakovg obeštećenja ode u Saudijsku Arabiju. To će mu još više povećati platu u Al Nasru i teško da će moći da odbije takav transfer.

Barsa ima i dobru stranu

Izvor: S. Ros / imago sportfotodienst / Profimedia

A to je finansijski fer-plej. Muku muče Katalonci sa novcem i potrebno im je da rasterete budžet zbog ogromnih dugova kako bi mogli da registruju nove igrače. Probali su da stave na listu povrijeđenih Ter Štegena kako bi se otarasili njegove plate u finansijskom bilansu, ali nisu uspjeli. Sada ako Martinez ode, moći će da registruju neko pojačanje.

Došli su Đoan Garsija i Markus Rašford, ali mora Barselona nekoga da proda ili makar da se otarasi plate. Za sada su uspjeli da pozajme Ansua Fatija, otarase se Klemena Lenglea i prodaju Pau Viktora, Aleksa Valea i Pabla Torea.