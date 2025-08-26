Dokumentarni film "Evo gola" u produkciji MLT media i Radio televizije Republike Srpske proglašen je najboljim srednjemetražnim filmom na nedavno završenom Međunarodnom festivalu sportskog filma na Zlatiboru.

Izvor: Ustupljena fotografija

U konkurenciji od 26 filmova iz devet zemalja nagradu za najbolji film festivala - Grand prix dobio je dokumentarac "Brate", (Dean Radovanović i Nataša Šević), za dugometražni "Moca" (Aleksandar Paunović), za kratkometražni "Galip" (Gokce Kaan Demirkiran) ,za igrani film "Fedja" (Grigory Kolomytsev).

Vidi opis Međunarodni festival sportskog filma na Zlatiboru: "Evo gola" najbolji srednjemetražni sportski film Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Goran Arbutina Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Goran Arbutina Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Goran Arbutina Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Goran Arbutina Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Goran Arbutina Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Goran Arbutina Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Goran Arbutina Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Goran Arbutina Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Goran Arbutina Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Goran Arbutina Br. slika: 10 10 / 10

Film o prvoj fudbalskoj utakmici u Republici Srpskoj nakon završetka rata I potpisivanja Dejtonskog sporazuma, nakon javne premijere na stadionu Borca u Banjaluci i prikazivanja na RTRS-u, započeo je veoma aktivan međunarodni festivalski život. Nakon učešća na festivalima Prvi kadar iz Istočnog Sarajeva gdje je nagradu savjeta festivala, i Beausoleil Côte d'Azur International FICTS Festival du Cinéma Sportif u Nici Zlatibora pozvan je i u zvaničnu selekciju Međunarodnog festivala sportskog dokumentarnog filma u Budvi (BASFF).

Film „EVO GOLA“, posvećen je antologijskim utakmicama finala Kupa Republike Srpske 1995. godine između Borca iz Banjaluke i Rudar Prijedora, realizovan je uz podršku Grada Banjaluka, Fudbalskog saveza Republike Srpske, Fudbalskog kluba Borac Banjaluka, Fudbalskog kluba Rudar Prijedor, kao i Kulturnog centra Banski dvor, a partner filma je Glas Srpske.

Autor i producent filma je Ljubomir Tešinić, reditelj Suzana Lazić, scenarista Zoran Prnjatović a u filmu učestvuju neposredni akteri događaja: Tomo Marić, Nikola Kragulj, Milorad Bilbija, Vlado Jagodić, Slobodan Starčević, Oliver Jandrić, Nebojša Janjić, Stojan Janjetović, Željko Macura, Veljko Salamić, Radivoj Dragić, Slaviša Kralj, Drago Lukić, Milorad Šipka, Anđelko Grahovac, Rodoljub Petković, Slavko Basara i Đorđe Đurđević.

Završena je i montaža serije od tri epizode a emitovanje se očekuje do kraja godine.