logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poslije Partizana podnosio ostavku, a sada je definitivno kraj: "Imao sam želju, ovi rezultati ne priliče klubu"

Poslije Partizana podnosio ostavku, a sada je definitivno kraj: "Imao sam želju, ovi rezultati ne priliče klubu"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Milan Nikolić više nije trener Napretka

Milan Nikolić više nije trener Napretka Izvor: MN PRESS

Trener Napretka Milan Nikolić (42) definitivo je podnio ostavku. Učinio je to prvi put ove sezone poslije debakla protiv Partizana, a sada je zvanično kraj, nakon poraza od Radnika iz Surdulice kod kuće (1:3) u petak.

"Kao bivši igrač, imao sam veliku želju da pomognem klubu i kao trener, ali nije išlo. Nasljedniku želim puno sreće da probudi ekipu, jer Napretku ne priliče ovi rezultati", kazao je on na rastanku.

Na posljednjoj konferenciji za novinare u Kruševcu bio je izuzetno ljut.

"Ostaje nam dublja analiza, ne samo mene kao trenera, već i igrača. Mislim da moraju da mijenjaju odnos prema igri. Nije ovo nikakvo igralište na ulici, ovdje igraju ljudi čije porodice zavise od njih. Krivo mi je da vidim Punoševca, Zorana Ristića u ovakvom stanju poslije utakmice. To su sve ljudi koji vole Napredak i osjećaju klub. Imamo dosta igrača koji ne osjećaju klub, strast koju nosi Napredak, publika u Kruševcu... Da se ja pitam, ja bih sada ot... Sve bih promijenio, ali sada je kasno", kazao je on nakon poraza od Radnika.

Milan Nikolić (42) preuzeo je Napredak prošlog ljeta, nakon što je sa velikim uspjehom vodio mlade selekcije kluba. U devet mečeva sa njim na mjestu šefa struke Kruševljani su ostvarili samo jednu pobjedu, uz po četiri remija i poraza i gol-razliku 8:17.

Napredak je trenutno na 14. poziciji tabele od 16 klubova Superlige.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Napredak Kruševac Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC