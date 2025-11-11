Čekao Juventus, završio u Kataru: Roberto Manćini dogovorio novi angažman

Nekadašnji selektor Italije nije odolio arapskim milionima.

Roberto Manćini na korak je od odlaska u Katar, pišu italijanski mediji.

Nekadašnji selektor italijanske reprezentacije postigao je dogovor sa Al Sadom i u narednim satima će zvanično potpisati ugovor. Prema pisanju lista "Il Mesađero", kašnjenje je povezano sa organizacijom stručnog štaba koji će ga pratiti.

Detalji su već poznati: ugovor na šest meseci, do juna, uz platu od 4,5 miliona evra, navodi rimski medij. Ugovor uključuje i opciju produženja na još dvije godine (do 2028), uz dupliranje plate, a vlasnik kluba, šeik Al-Tani, dao je zeleno svjetlo za tu mogućnost.

Trenutno se Al Sad nalazi na šestom mjestu katarskog prvenstva, iako dolazi sa titulom iz prethodne sezone, dok u azijskoj Ligi šampiona ima velike probleme – osvojio je samo dva boda u četiri odigrane utakmice u grupi.

Do maja Manćinija očekuje gotovo nemoguća misija, dok pitanje njegovog stručnog štaba ostaje otvoreno, ali se očekuje da će u naredna dva-tri dana biti poznati saradnici. Zvanična objava iz Dohe da je on novi trener Al Sada mogla bi uslijediti između četvrtka i petka.

Pojavljuju se i zanimljive pozadinske informacije: bivši trener Intera i Mančester sitija nadao se pozivu Juventusa, koji nikada nije stigao, dok je odbio ponudu Notingem Foresta.

Posljednji angažman imao je na kormilu reprezentacije Saudijske Arabije, koju je vodio od 2023. do 2024. godine. Prethodno je pet godina bio selektor italije, a ranije je još trenirao Zenit iz Sankt Peterburga, Galatasaraj, Lacio, Fiorentinu, te pomenute Inter i Mančester siti.