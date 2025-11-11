logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čekao Juventus, završio u Kataru: Roberto Manćini dogovorio novi angažman

Čekao Juventus, završio u Kataru: Roberto Manćini dogovorio novi angažman

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nekadašnji selektor Italije nije odolio arapskim milionima.

Roberto Manćini Izvor: Marco Iacobucci Epp/Shutterstock

Roberto Manćini na korak je od odlaska u Katar, pišu italijanski mediji.

Nekadašnji selektor italijanske reprezentacije postigao je dogovor sa Al Sadom i u narednim satima će zvanično potpisati ugovor. Prema pisanju lista "Il Mesađero", kašnjenje je povezano sa organizacijom stručnog štaba koji će ga pratiti.

Detalji su već poznati: ugovor na šest meseci, do juna, uz platu od 4,5 miliona evra, navodi rimski medij. Ugovor uključuje i opciju produženja na još dvije godine (do 2028), uz dupliranje plate, a vlasnik kluba, šeik Al-Tani, dao je zeleno svjetlo za tu mogućnost.

Trenutno se Al Sad nalazi na šestom mjestu katarskog prvenstva, iako dolazi sa titulom iz prethodne sezone, dok u azijskoj Ligi šampiona ima velike probleme – osvojio je samo dva boda u četiri odigrane utakmice u grupi.

Do maja Manćinija očekuje gotovo nemoguća misija, dok pitanje njegovog stručnog štaba ostaje otvoreno, ali se očekuje da će u naredna dva-tri dana biti poznati saradnici. Zvanična objava iz Dohe da je on novi trener Al Sada mogla bi uslijediti između četvrtka i petka.

Pojavljuju se i zanimljive pozadinske informacije: bivši trener Intera i Mančester sitija nadao se pozivu Juventusa, koji nikada nije stigao, dok je odbio ponudu Notingem Foresta.

Posljednji angažman imao je na kormilu reprezentacije Saudijske Arabije, koju je vodio od 2023. do 2024. godine. Prethodno je pet godina bio selektor italije, a ranije je još trenirao Zenit iz Sankt Peterburga, Galatasaraj, Lacio, Fiorentinu, te pomenute Inter i Mančester siti.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Roberto Manćini Katar trener

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC