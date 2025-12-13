Evropa dobija spektakularan stadion: Cijelo prvenstvo će se igrati na ovom mjestu

Stadion na Gibraltaru biće jedan biser fudbalske arhitekture u Evropi, čim bude završena rekonstrukcija.

Izvor: Youtube/GibraltarFA TV

Fudbalska reprezentacija Gibraltara i fudbalski klubovi iz te zemlje uspjeli su prethodnih godina da ostvare neke neočekivane uspjehe, a sada će za to stići i nagrada - stadion koji posjeduju u jednoj od najmanjih članica UEFA biće potpuno rekonstruisan i postaće pravi biser na obali Sredozemnog mora.

Projekat koji je zvanično započet prije dvije godine prelazi u drugu fazu. Početkom 2026. godine počinju radovi, a očekuje se da Gibraltar u veoma bliskoj budućnosti dobije nov, izuzetno moderan dom na kojem će reprezentacija i klubovi igrati svoje utakmice. Pogledajte kako će izgledati novi stadion Gibraltara:

Stadion će pripadati 4. kategoriji po UEFA rangiranju, imaće kapacitet od 8.000 sjedećih mjesta, a u okviru njega biće izgrađen poslovni prostor, restorani, teretana, VIP lože i sve ostalo što treba kako bi ugođaj bio potpun. Gotovo četvrtina stanovnika Gibraltara moći će da stane na tribine stadiona kada on bude u potpunosti gotov.

Projekat je veoma ambiciozan i za sada se ne zna koliko će ukupno koštati, ali je jasno da će imati veliki uticaj na lokalni fudbal. Zamislite samo mečeve prvenstva Gibraltara, inače poluprofesionalne lige, koji se igraju na ovakvom stadionu...

Stadion Viktorija jedinstven je na svijetu jer se na njemu igra i najveći dio prvenstvenih utakmica na Gibraltaru, a nalazi se na veoma specifičnoj lokaciji. U neposrednoj blizini je greben zbog kojeg fudbalska infrastruktura ne može da bude bolja, a nadomak stadiona je i avionska pista