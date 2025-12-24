Vraća se Jedinstvo iz Brčkog! Ozvaničen početak novog poglavlja: "Da budemo premijerligaši u što kraćem roku!"

Ozvaničen je početak rada Fudbalskog kluba Jedinstvo 1919.

Izvor: Vlada Brčko distrikta BiH

FK Jedinstvo Brčko bio je, u novijoj istoriji, dvostruki osvajač Kupa Republike Srpske. Klub osnovan 1919. godine nastupao je u prošlom vijeku u Republičkoj ligi BiH, ali je 2022. godine klub ugašen zbog teške finansijske situacije i manjka entuzijazma za nastavak brčanke fudbalske priče.

Međutim, u utorak uveče je počelo jedno novo poglavlje u gradu na Savi – ozvaničen je početak rada Fudbalskog kluba Jedinstvo 1919!

Svečanost "Veče Jedinstva" održana je u Umjetničkoj galeriji Brčko distrikta, a okupila je predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti Distrikta, sportske radnike, bivše igrače, ljubitelje sporta i brojne građane, koji su zajedno dali podršku obnovi rada kluba sa više od stotinu godina tradicije.

Tom prilikom, gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić istakao je značaj povratka Jedinstva na sportsku scenu i jasnu opredijeljenost institucija da ovaj projekat bude dugoročno održiv.

"Drago mi je da smo krenuli u proceduru osnivanja, odnosno vraćanja Fudbalskog kluba Jedinstvo na sportsku mapu Brčkog i Bosne i Hercegovine. Postoji jasna odlučnost lokalnih vlasti i snažna podrška javnosti. Ovo nije pitanje nostalgije, već budućnosti sporta u našem gradu. Naš cilj je da podržimo sportski kolektiv koji neće ostati u nižim rangovima takmičenja, već da u što kraćem roku dobijemo premijerligaša. FK Jedinstvo je klub sa bogatom tradicijom, koji je bio amaterski prvak bivše Jugoslavije i višestruki osvajač trofeja, i upravo takvu tradiciju želimo ponovo da vratimo i razvijamo kao prepoznatljiv brend Brčkog", rekao je gradonačelnik Milić.

O značaju institucionalne podrške razvoju sporta i obnovi FK Jedinstvo 1919 govorio je i šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Srđan Blažić.

"Nakon dužeg vremena ponovo je pokrenuta priča o Fudbalskom klubu Jedinstvo, i raduje me što je ta inicijativa potekla od sportskih radnika u Brčko distriktu. Inicijativni odbor je mjesecima intenzivno radio zajedno sa Vladom i Skupštinom kako bi se obezbijedila sistemska podrška ovom projektu. Ta podrška je već konkretizovana kroz planiranje sredstava u budžetu za 2026. godinu, kao i kroz nastavak radova na stadionu FK Jedinstvo, za koji je planirano oko deset miliona KM. Naša vizija je jasna, da Brčko dobije stabilan fudbalski klub sa ambicijom nastupa u Premijer ligi, uz svijest o izazovima, ali i snažnu vjeru da zajedničkim radom možemo uspjeti", istakao je Blažić.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Damir Bulčević naglasio je da je zakonodavna vlast dala jasnu i konkretnu finansijsku podršku povratku Jedinstva.

"U budžetu Brčko distrikta za 2026. godinu inkorporirali smo 400.000 KM za redovan rad novoformiranog FK Jedinstvo 1919, a dodatno su obezbijeđena i dva miliona KM za izgradnju stadiona. Vjerujemo da će ova sredstva biti dovoljna da se stadion u potpunosti završi i da se stvore uslovi za stabilan rad kluba. Ovim jasno pokazujemo koliko Skupština i Vlada žele i namjeravaju da ulažu u razvoj sporta u Brčko distriktu", poručio je Bulčević.

