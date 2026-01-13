logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

PSŽ ostao bez prvog trofeja u sezoni: Gradski rival napravio čudo u Parizu

PSŽ ostao bez prvog trofeja u sezoni: Gradski rival napravio čudo u Parizu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Pariz je napravio senzaciju - izbacio je PSŽ iz Kupa.

Pariz izbacio Pari sen žermen iz kupa Francuske Izvor: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Prava senzacija viđena je u šesnaestini finala Kupa Francuske, gdje je Pari Sen Žermen neočekivano završio učešće. Učesnik Lige šampiona eliminisan je od gradskog rivala FK Pariz, čiji se stadion nalazi svega nekoliko desetina metara od "Parka prinčeva". Gosti su pobijedili minimalnom razlikom, a heroj meča postao je Džonatan Ikone. 

Zanimljivo je da su se isti rivali sastali prije samo osam dana u okviru Lige 1 na istom mjestu, kad je domaćin (PSG) slavio rezultatom 2:1. Ovog puta, međutim, manje zvučno ime pariskog fudbala uspjelo je da uzvrati i minimalnom pobjedom od 1:0 izbaci favorizovanog protivnika iz takmičenja.

Odluka je pala u drugom poluvremenu. Džonatan Ikone, koji je u igru ušao prinudno u 40. minutu nakon povrede Gorija, iskoristio je asistenciju Kebala i u 74. minutu zatresao mrežu PSŽ-a, postigavši jedini gol na utakmici.

I pored činjenice da je trener Luis Enrike na raspolaganju imao veliki broj ofanzivnih zvijezda - Hviču Kvaracheliju, Bredlija Barkolu, Gonzala Ramosa, Fabijana Ruisa, Vitinju, kao i Usmana Dembelea i Dezirea Duea koji su ušli u nastavku - domaći tim nije uspio da pronađe put do gola.

Odbrana gostiju bila je gotovo perfektna, te PSŽ nije imao nikakve šanse da promijeni tok meča. Na kraju, Pari Sen Žermen je prerano završio učešće u Kupu Francuske i ostao bez trofeja koji je osvojio prethodne sezone, te će Francuzi dobiti novog osvajača. 

Tagovi

Pari Sen Žermen fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC