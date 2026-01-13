PSŽ ostao bez prvog trofeja u sezoni: Gradski rival napravio čudo u Parizu

Pariz je napravio senzaciju - izbacio je PSŽ iz Kupa.

Izvor: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Prava senzacija viđena je u šesnaestini finala Kupa Francuske, gdje je Pari Sen Žermen neočekivano završio učešće. Učesnik Lige šampiona eliminisan je od gradskog rivala FK Pariz, čiji se stadion nalazi svega nekoliko desetina metara od "Parka prinčeva". Gosti su pobijedili minimalnom razlikom, a heroj meča postao je Džonatan Ikone.

Zanimljivo je da su se isti rivali sastali prije samo osam dana u okviru Lige 1 na istom mjestu, kad je domaćin (PSG) slavio rezultatom 2:1. Ovog puta, međutim, manje zvučno ime pariskog fudbala uspjelo je da uzvrati i minimalnom pobjedom od 1:0 izbaci favorizovanog protivnika iz takmičenja.

Odluka je pala u drugom poluvremenu. Džonatan Ikone, koji je u igru ušao prinudno u 40. minutu nakon povrede Gorija, iskoristio je asistenciju Kebala i u 74. minutu zatresao mrežu PSŽ-a, postigavši jedini gol na utakmici.

I pored činjenice da je trener Luis Enrike na raspolaganju imao veliki broj ofanzivnih zvijezda - Hviču Kvaracheliju, Bredlija Barkolu, Gonzala Ramosa, Fabijana Ruisa, Vitinju, kao i Usmana Dembelea i Dezirea Duea koji su ušli u nastavku - domaći tim nije uspio da pronađe put do gola.

Odbrana gostiju bila je gotovo perfektna, te PSŽ nije imao nikakve šanse da promijeni tok meča. Na kraju, Pari Sen Žermen je prerano završio učešće u Kupu Francuske i ostao bez trofeja koji je osvojio prethodne sezone, te će Francuzi dobiti novog osvajača.