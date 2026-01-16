logo
Roke Santa Kruz ima novi klub: Sa 44 godine ne staje, ponovo će juriti trofeje

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Roke Santa Kruz nema nameru da stane. Iako su mnogi već zaboravili na njega nekada kultni napadač sada ima novi klub i u svom Paragvaju će juriti trofeje.

Roke Santa Kruz ima novi klub sa 44 godine Izvor: Eduardo Carmim / Alamy / Profimedia

Ako ste mislili da je Roke Santa Kruz odavno završio karijeru, prevaarili ste se. Nekada legendarni napadač Bajern Minhena je sa 44 godine našao novi klub i preći će iz Libertada u Nasional. Ne namjerava da stane i sada je ozvaničen transfer o kome se i ranije pričalo.

Roke Santa Kruz je počeo u Paragvaju davne 1997. godine kada je debitovao za Olimpiju iz Asunsiona. Zatim je 1999. godine prešao u Bajern gde je proveo osam godina. Osvojio je pet Bundesliga, četiri kupa i Ligu šampiona 2001. godine sa bavarskim velikanom i nastavio dalje.

Prešao je u Englesku gdje je igrao prvo za Blekburn dve sezone, pa za Mančester siti, sa kojim je osvojo FA kup. Potom je potrajao četiri godine u Primeri u desu Betisa i Malage, a onda se vratio.

Poslije godine u Meksiku igrao je za Olimpiju iz Asunsiona pet godina, pa za Libertad četiri. Prošle sezone je dao četiri gola na 30 mečeva, a sada će nastaviti karijeru u novom klubu. Za selekciju Paragvaja je na 112 mečeva dao 32 gola.

