logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Strašan kiks Predraga Rajkovića, odmah je dobio crveni karton!

Strašan kiks Predraga Rajkovića, odmah je dobio crveni karton!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srpski reprezentativac dobio crveni karton na utakmici protiv velikog rivala.

Kiks Predraga Rajkovića dobio crveni karton Izvor: Central do Arabão/X/Printscreen

Srpski golman Predrag Rajković koji brani za saudijski Al Itihad napravio je veliki kiks i zaradio direktan crveni karton na utakmici protiv Al Etifaka koji je na kraju slavio u gostima sa 1:0 i zabilježio jako važnu pobjedu.

Rajković je u 85. minutu utakmice istrčao daleko van šesnaesterca, spotakao se, rukom zakačio loptu i tako spriječio kontru rivala. Sudija je ovaj potez odmah sankcionisao crvenim kartonom jer direktno spriječio gol šansu, a Rajkoviću je odmah bilo jasno da je "zabrljao".

Jedini gol na utakmici viđen je u 54. minutu kada je Kalid Al Ganam zatresao Rajkovićevu mrežu. Al Itihad je poslije ovog poraza na šestoj poziciji šampionata sa 27 bodova, dok je upravo Al Etifak na sedmom mjestu na tabeli sa dva boda manje. Al Hilal i Al Nasr su i ove sezone nedodirljivi u vrhu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Predrag Rajković fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC