Strašan kiks Predraga Rajkovića, odmah je dobio crveni karton!

Srpski reprezentativac dobio crveni karton na utakmici protiv velikog rivala.

Srpski golman Predrag Rajković koji brani za saudijski Al Itihad napravio je veliki kiks i zaradio direktan crveni karton na utakmici protiv Al Etifaka koji je na kraju slavio u gostima sa 1:0 i zabilježio jako važnu pobjedu.

Rajković je u 85. minutu utakmice istrčao daleko van šesnaesterca, spotakao se, rukom zakačio loptu i tako spriječio kontru rivala. Sudija je ovaj potez odmah sankcionisao crvenim kartonom jer direktno spriječio gol šansu, a Rajkoviću je odmah bilo jasno da je "zabrljao".

Jedini gol na utakmici viđen je u 54. minutu kada je Kalid Al Ganam zatresao Rajkovićevu mrežu. Al Itihad je poslije ovog poraza na šestoj poziciji šampionata sa 27 bodova, dok je upravo Al Etifak na sedmom mjestu na tabeli sa dva boda manje. Al Hilal i Al Nasr su i ove sezone nedodirljivi u vrhu.

