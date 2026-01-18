logo
Čuveni napadač iz Premijer lige bankrotirao: Bio je heroj nacije, sada je pao na dno

Čuveni napadač iz Premijer lige bankrotirao: Bio je heroj nacije, sada je pao na dno

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Džejms Mekfaden je zaradio milione igrajući za Everton, Birmingem i Sanderlend, ali sada je bez dinara i morao je da proglasi bankrot.

Džejms Mekfaden proglasio bankrot Izvor: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Mnogi profesionalni fudbaleri ostanu bez stečenih miliona nakon kraja karijere, a jedan od njih je i Džejms Mekfaden. Dugogodišnji krilni napadač škotskih i engleskih timova sada je proglasio bankrot zbog duga od oko 2.500.000 funti.

Vidjeli smo da je nedavno morao da se oglasi legendarni Din Vindes i da zatraži oproštaj od svoje porodice, a sada se oglasio Mekfaden da proglasio da je bankrotirao. Njegova supruga Gilijan je vlasnica firme koja ima 25.000 funti na računu.

Iako je i nakon karijere imao posao prvo kao asistent u stručnim štabovima nekoliko ekipa, a onda kao stručni konsultat na "Skaj sportu" sada su ga u bankrot otjerali dugovi za porez. Prije sedam godina je bio blizu bankrota, ali sada je kao nekadašnji saigrači iz nacionalnog tima Beri Ferguson i Kris Saton morao da prizna da finansijski ne može da se oporavi.

"Možemo da potvrdio da je Džejms Mekfaden dobrovoljno prihvatio da uđe u bankrot u Škotskoj. On je izgubio vlasništvo nad bilo kakvom imovinom i investicijama, a zbog poreza iz ranih dvijehiljaditih sada će ući u neophodne pravne procese", navodi se u saopštenju.

Ko je Džejms Mekfaden?

Počeo je da igra u Madervenu, a onda smo ga zapamtili po deceniji u Premijer ligi. Igrao je za Everton, Birmingem i Sanderlend prije povratka u Škotsku gdje je zatim nastupao do 2018. godine. Igrao je za reprezentaciju od 2002. do 2010. godine i dao je 15 golova, a postao je heroj nacije kada je 2007. postigao pogodak na "Parku prinčeva" za pobjedu nad Francuskom.

Nakon kraja karijere bio je asistent u štabu svog matičnog Madervela 2016. godine, a onda je 2019. kod Aleksa Mekliša postao dio stručnog štaba selekcije Srbije. 

Džejms Mekfaden protiv Francuske
Izvor: Youtube/Scotland national team

