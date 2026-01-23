logo
I u Zagrebu miriše na evropsko proljeće: Samo tim iz komšiluka može Dinamu da pokvari plan

I u Zagrebu miriše na evropsko proljeće: Samo tim iz komšiluka može Dinamu da pokvari plan

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Dinamo Zagreb pobjedom protiv FSCB-a praktično obezbijedio ulazak u plej-of Lige Evrope

Dinamo pobijedio FCSB i obezbijedio plej-of Lige Evrope Izvor: ANTONIO BAT/EPA

Dinamo Zagreb ubjedljivo je pobijedio FSCB na stadionu "Maksimir" 4:1 i praktično osigurao nastup u plej-ofu Lige Evrope. Hrvatski tim je slavio golovima dvostrukog strijelca, svoje "devetke" Diona Drena Belja (23), kao i pogocima Alžirca Monsefa Bakrara (25) i Sandra Kulenovića (27).

Dinamo je trijumfom prekinuo niz loših rezultata u Evropi, jer je u prethodnim kolima doživio uzastopne poraze protiv Betisa (1:3), Lila (0:4) i Selte (0:3), uz remi protiv Malmea (1:1). Na taj način, Zagrepčani su pokvarili svoju poziciju poslije dobrog početka evropske jeseni i pobjeda protiv Fenerbahčea (3:1) i Makabija iz Tel Aviva (3:1) u Bačkoj Topoli.

U posljednjem kolu, ekipa trenera Marija Kovačevića gostovaće Mitjilandu narednog četvrtka. Danski predstavnik ući će u taj meč kao četvrtoplasirani na tabeli, sa 16 bodova i sa velikom šansom da završi u Top 8 grupi timova, koji će preskočiti plej-of i odmah zaigrati u nokaut fazi u martu.

Ovako stoje stvari u posljednjem kolu

Dinamo je za to vrijeme 20, sa 10 osvojenih bodova i sa tri više od Ludogoreca, koji je prvi ispod crte. Bugarski tim u posljednjem kolu dočekaće Nicu i jedini je tim ispod plej-of zone koji može da se nada prolazu, jer je Fejenord prvi ispod njega sa bodom manje.

Sa druge strane, FSCB je sa šest bodova i dalje u igri za plasman u plej-of ako u posljednjem kolu pobijedi Fenerbahče, mada će zavisiti i od drugih rezultata.



Standings provided by Sofascore

