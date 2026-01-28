Koliko će Celje dobiti za Rijeru: Rus tražio milione, ali je cifra daleko manja!

Slovenački mediji otkrili koliko obeštećenje bi Celje moglo da dobije za Alberta Rijeru.

Izvor: Icon Sport / ddp USA / Profimedia

Albert Rijera dugo je bio želja Crvene zvezde, njegov menadžer bio je na utakmicama crveno bijelih, ali na kraju ipak nije naslijedio Vladana Milojevića, već je njegovo mjesto na Marakani zauzeo Dejan Stanković.

Nije Crvena zvezda bila jedini klub koji je htio španskog stručnjaka koji je napravio sjajne uspjehe sa Celjem. Za Rijeru su se interesovali zagrebački Dinamo i Spartak iz Moskve, da bi Španac početkom decembra potpisao novi ugovor s Celjem do ljeta 2028. godine.

To je trebalo da znači da ostaje u Sloveniji, međutim, sve se promijenilo nakon poziva Ajntrahta iz Frankfurta.

Član Bundeslige nakon otkaza Dini Topmeleru tražio je rješenje, a izbor je pao na Rijeru koji je praktično sve dogovorio Ajntrahtom i samo s ečeka zvanična potvrda njegovog imenovanja.

Dok se čeka njegova promocija u Frankfurtu slovenački mediji pišu o tome koliko obeštećenje bi trebalo da pripadne Celju.

Vlasnik Celja Meksim Demin španskog stručnjaka je posmatrao kao jednu od najvažnijih karika u razvoju kluba, o čemu svjedoči i njegova godišnja plata od milion evra, čime je najplaćeniji trener u Sloveniji. Zbog svega toga Demin je još tokom ranijef interesovanja za Rijeru dao do znanja da očekuje obeštećenje od čak 10 miliona evra, piše "Nogomanija".

Obeštećenje koje će Ajntraht platiti Celju bi, međutim, trebalo da bude daleko manje. Slovenački portal "Ekipa“ piše da će se Rijera i Celje rastati u vrlo prijateljskom tonu, te da su se bundesligaš i slovenački klub vrlo brzo dogovorili oko obeštećenja. Kako navodi "Ekipa" ono će iznositi 800.000 evra plus 500.000 evra bonusa, u zavisnosti od rezultata koje Rijera ostvari sa njemačkim klubom.

Dok čeka novog trenera Ajntraht će večeras odigrati duel Lige šampiona protiv Totenhema. Taj meč je na rasporedu od 21 čas.